Bivši F1 prvak upozorava mladog talenta: 'Ako se osjećaš nedodirljivo, slijedi pad!'

Svjetski prvak Formule 1 iz 1997. godine, Jacques Villeneuve, upozorio je Kimija Antonellija da ne podlegne euforiji i prevelikom samopouzdanju u ranoj fazi borbe za naslov.

Mladi talijanski vozač, koji se nalazi u svojoj drugoj sezoni u Formuli 1, trenutačno drži vrh ukupnog poretka s prednošću od 43 boda ispred timskog kolege Georgea Russella. Upravo nakon napete Velike nagrade Kanade, Villeneuve je u emisiji nakon utrke komentirao Antonellijev nastup te istaknuo i potencijalne opasnosti koje dolaze s ranim uspjehom.

Upozorio je na opasnost prevelikog samopouzdanja i osjećaja nepobjedivosti:

“Treba zadržati hladnu glavu i ne početi previše vjerovati vlastitom ‘hypeu’. To je vrlo opasna stvar. Kada misliš da si nedodirljiv, tada se događaju pogreške, može doći do odustajanja, kao što je danas bio slučaj s Russellom, ili do sudara. Izgubiš 25 bodova, razlika se brzo promijeni i odjednom počneš sumnjati u sebe.”

Villeneuve je dodao kako Antonelli trenutačno vozi na samoj granici mogućnosti u svakom krugu te ostavlja dojam vozača koji sve drži pod kontrolom, no upozorava da takav ritam nije uvijek održiv. Ključno će, kaže, biti vidjeti kako će reagirati kada stvari ne budu išle po planu.

Unatoč upozorenjima, Villeneuve je pohvalio njegovu brzinu i istaknuo da je trenutačno brži od Russella te da ga u ovom trenutku potpuno kontrolira. Istovremeno je naglasio i važnost da se Russell ponovno mentalno stabilizira i vrati samopouzdanje kako bi momčad imala ravnotežu u borbi.

Na pitanje razmišlja li Antonelli već o naslovu, Villeneuve je odgovorio kako je to neizbježno, ali i da je sezona izrazito promjenjiva. Prema njegovim riječima, forma u Formuli 1 lako oscilira, nekoliko dobrih ili loših utrka može potpuno promijeniti percepciju, kako kod vozača tako i kod rivala.

Zaključio je kako će upravo ta mentalna stabilnost i reakcija na teže trenutke biti ključne u nastavku sezone.