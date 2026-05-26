FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
hladne glave /

Bivši F1 prvak upozorava mladog talenta: 'Ako se osjećaš nedodirljivo, slijedi pad!'

Bivši F1 prvak upozorava mladog talenta: 'Ako se osjećaš nedodirljivo, slijedi pad!'
×
Foto: Marco Talluto/Alamy/Profimedia

Villeneuve je dodao kako Antonelli trenutačno vozi na samoj granici mogućnosti u svakom krugu te ostavlja dojam vozača koji sve drži pod kontrolom

26.5.2026.
13:33
Sportski.net
Marco Talluto/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Svjetski prvak Formule 1 iz 1997. godine, Jacques Villeneuve, upozorio je Kimija Antonellija da ne podlegne euforiji i prevelikom samopouzdanju u ranoj fazi borbe za naslov.

Mladi talijanski vozač, koji se nalazi u svojoj drugoj sezoni u Formuli 1, trenutačno drži vrh ukupnog poretka s prednošću od 43 boda ispred timskog kolege Georgea Russella. Upravo nakon napete Velike nagrade Kanade, Villeneuve je u emisiji nakon utrke komentirao Antonellijev nastup te istaknuo i potencijalne opasnosti koje dolaze s ranim uspjehom.

Upozorio je na opasnost prevelikog samopouzdanja i osjećaja nepobjedivosti:

“Treba zadržati hladnu glavu i ne početi previše vjerovati vlastitom ‘hypeu’. To je vrlo opasna stvar. Kada misliš da si nedodirljiv, tada se događaju pogreške, može doći do odustajanja, kao što je danas bio slučaj s Russellom, ili do sudara. Izgubiš 25 bodova, razlika se brzo promijeni i odjednom počneš sumnjati u sebe.”

Villeneuve je dodao kako Antonelli trenutačno vozi na samoj granici mogućnosti u svakom krugu te ostavlja dojam vozača koji sve drži pod kontrolom, no upozorava da takav ritam nije uvijek održiv. Ključno će, kaže, biti vidjeti kako će reagirati kada stvari ne budu išle po planu.

Unatoč upozorenjima, Villeneuve je pohvalio njegovu brzinu i istaknuo da je trenutačno brži od Russella te da ga u ovom trenutku potpuno kontrolira. Istovremeno je naglasio i važnost da se Russell ponovno mentalno stabilizira i vrati samopouzdanje kako bi momčad imala ravnotežu u borbi.

Na pitanje razmišlja li Antonelli već o naslovu, Villeneuve je odgovorio kako je to neizbježno, ali i da je sezona izrazito promjenjiva. Prema njegovim riječima, forma u Formuli 1 lako oscilira, nekoliko dobrih ili loših utrka može potpuno promijeniti percepciju, kako kod vozača tako i kod rivala.

Zaključio je kako će upravo ta mentalna stabilnost i reakcija na teže trenutke biti ključne u nastavku sezone.

F1 VijestiKimi AntonelliJacques Villeneuve
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike