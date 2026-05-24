Predsjednik FIFA-e stigao u Montreal, a svi se pitaju tko je djevojka 'domaćeg' vozača

Montreal je ovoga vikenda središte svijeta Formule 1. Staza Gilles Villeneuve privlači najbolje vozače, ali i brojne globalne zvijezde iz svijeta glazbe i sporta. Uoči Velike nagrade Kanade grad je prepun uzbuđenja, a paddock je postao pozornica glamura, spektakularnih dolazaka i priča koje se odvijaju daleko od buke motora. Vikend je službeno započeo dolaskom glavnih aktera.

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton ponovno je privukao veliku pozornost dolaskom u paddock na motociklu Ducati Panigale V4. Njegov upečatljiv ulazak već je postao svojevrsni zaštitni znak Montreala, zbog čega ga navijači često nazivaju “kraljem dolazaka”.

Glamur nije rezerviran samo za vozače. U Montreal je stigao i kanadski glazbenik Drake, koji je sletio svojim privatnim Boeingom 767, poznatim kao “Air Drake”. Riječ je o zrakoplovu procijenjenom na oko 185 milijuna dolara, opremljenom luksuznim interijerom, čiji je dizajn djelomično potpisao Virgil Abloh. Njegov dolazak dodatno je naglasio dojam da Montreal ovoga vikenda postaje središte svjetskog glamura.

Među poznatim gostima u paddocku našao se i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino. Iako je posjet vezan uz trkaći vikend, glavni razlog njegova dolaska nije Formule 1, već nogomet. Kanada je, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Meksikom, domaćin Svjetskog prvenstva 2026. godine, pa je Infantino iskoristio priliku za obilazak lokacija i provjeru priprema za najveći nogometni turnir na svijetu. Time se dodatno povezuju dva globalna sportska događaja koja obilježavaju 2026. godinu.

Paddock Formule 1 tradicionalno je mjesto gdje se isprepliću sport i privatni život, a Montreal nije iznimka. Najviše pažnje privlači ljubavni život domaćeg vozača Lancea Strolla, o čijem se statusu nagađa u medijima. Spominje se veza s talijanskom manekenkom Sarom Pagliaroli, dok pojedini izvori tvrde i da je obnovio romansu s izraelskom manekenkom Yael Shelbia.

George Russell uživa stabilnu vezu s Carmen Montero Mundt, dok je Alex Albon zaručen za profesionalnu golfericu Lily Muni He. Posebnu znatiželju javnosti i dalje izaziva Yuki Tsunoda, koji je potvrdio da je u vezi, ali identitet svoje partnerice pažljivo skriva od očiju javnosti.

Vikend je pri kraju, a jasno je da uzbuđenja i na stazi i izvan nje neće nedostajati.