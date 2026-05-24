Sandra Bagarić i dalje plijeni pozornost ljepotom i karizmom, a na sceni se pojavila još 1997.

Kada govorimo o hrvatskoj kazališnoj sceni, nemoguće je ne spomenuti Sandru Bagarić, 52-godišnju sopranisticu koja se karizmom, talentom i životnom energijom od 1996. godine isitče kao jedna od glavnih lica Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija.

U Komediji je odigrala brojne poznate uloge u klasičnim operetama poput "Grofice Marice" i "Kneginje čardaša", a okušala se i u zabavnoj glazbi pa je tako 2007. nastupila na Dori te s Kraljevima ulica otpjevala pjesmu "Pjesma za novčić" te zauzela visoko drugo mjesto.

Domaća glumica rođena u Zenici često javno progovara i o bračnom životu s pijanistom i skladateljem Darkom Domitrovićem kojeg je upoznala još kao studentica. Posebno je zanimljiva priča o zarukama ovog glazbenog para jer je upravo Sandra bila ta koja je zaprosila Darka, a vjenčali su se na 1997. na maloj, intimnoj ceremoniji.

Danas, nakon gotovo tri desetljeća braka i s dvojicom sinova, Markom i Lovrom, njihova je povezanost snažna, a često je slave i na pozornici.

