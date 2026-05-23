Pa ovo je pravi rat na ulicama! Pogledajte dramatične scene iz Beograda nakon velikog prosvjeda

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Beogradu organizirali su veliki prosvjed na beogradskom trgu Slavija pod sloganom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju".

Prosvjed na Trgu Slavija okončan je mirno oko 20 sati, ali su se skupne prosvjednika potom sukobile s policijom koja je osiguravala paralelni skup pristaša srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, organiziran u Pionirskom parku - Ćacilendu, ispred Vučićeva ureda.

Ovo su jedni od najvećih sukoba u Srbiji ikada, a kraj se ne bliži. Više javno tužiteljstvo u Beogradu oglasilo se povodom večerašnjih napada na policiju nakon prosvjeda na Slaviji te je poručilo da će svi izgrednici biti identificirani i procesuirani.

U neredima je ozlijeđeno i nekoliko osoba, a intervenirala je i hitna pomoć.