Kaos u Beogradu nakon velikog prosvjeda studenata: U Ćacilendu odjekuju eksplozije

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Beogradu organizirali su veliki prosvjed na beogradskom trgu Slavija pod sloganom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju".

Nakon završetka okupljanja započeli su neredi na ulicama, a na terenu je veliki broj pripadnika policije. Ispred Skupštine u Beogradu bačen je suzavac, a u tijeku su uhićenja.

Krenula intevencija policije kod Skupštine pic.twitter.com/XgNfIOaiTQ — Kreni-Promeni (@KPromeni) May 23, 2026

U Pionirskom parku, poznatijem kao Ćacilend, okupile su se pristaše Aleksandra Vučića. Policijski kordon u opremi za razbijanje prosvjeda nalazi se oko parka, a došlo je i do sukoba s prosvjednicima. Neprestano se čuju topovski udari te lete staklene i plastične boce.

Najveći sukob s policijom do sada

Ovo su jedni od najvećih sukoba u Srbiji ikada, a kraj se ne bliži.

"Svi koji su večeras nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su osiguravali skup, bit će identificirani i procesuirani u skladu sa zakonom. Više javno tužiteljstvo u Beogradu najoštrije osuđuje ovakve napade i upozorava da napadi na pripadnike policije predstavljaju kazneno djelo”, izvijestilo je Više javno tužiteljstvo u Beogradu, piše nova.rs.