SUKOBI S POLICIJOM /

Kaos u Beogradu nakon velikog prosvjeda studenata: U Ćacilendu odjekuju eksplozije

Foto: Screenshot/ X Nova.rs

Nakon završetka okupljanja započeli su neredi na ulicama, a na terenu je veliki broj pripadnika policije. Ispred Skupštine u Beogradu bačen je suzavac, a u tijeku su uhićenja

23.5.2026.
21:23
Tesa Katalinić
Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Beogradu organizirali su veliki prosvjed na beogradskom trgu Slavija pod sloganom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju". 

Nakon završetka okupljanja započeli su neredi na ulicama, a na terenu je veliki broj pripadnika policije. Ispred Skupštine u Beogradu bačen je suzavac, a u tijeku su uhićenja. 

U Pionirskom parku, poznatijem kao Ćacilend, okupile su se pristaše Aleksandra Vučića. Policijski kordon u opremi za razbijanje prosvjeda nalazi se oko parka, a došlo je i do sukoba s prosvjednicima. Neprestano se čuju topovski udari te lete staklene i plastične boce.

Najveći sukob s policijom do sada

Ovo su jedni od najvećih sukoba u Srbiji ikada, a kraj se ne bliži.

"Svi koji su večeras nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su osiguravali skup, bit će identificirani i procesuirani u skladu sa zakonom. Više javno tužiteljstvo u Beogradu najoštrije osuđuje ovakve napade i upozorava da napadi na pripadnike policije predstavljaju kazneno djelo”, izvijestilo je Više javno tužiteljstvo u Beogradu, piše nova.rs. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
