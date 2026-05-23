FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETAN KRAJ /

Triler u Španjolskoj: Budimir se u zadnji čas spasio ispadanja

Triler u Španjolskoj: Budimir se u zadnji čas spasio ispadanja
×
Foto: Ricardo Larreina/Shutterstock Editorial/Profimedia

U Španjolskoj se sada sve zna

23.5.2026.
23:51
Hina
Ricardo Larreina/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U posljednjem 38. kolu španjolske La Lige riješene su i posljednje dvojbe te je postalo poznato tko sve ispada u drugu ligu, od ranije poznatom davljeniku Oviedu pridružili su se Mallorca i Girona koji iduće sezone neće igrati u elitnom razredu.

Brojne su momčadi strahovale ove subote jer im je prijetilo ispadanje. Na kraju je pretposljednja Girona skupila 41 bod jer je odigrala tek 1-1 na domaćem terenu protiv Elchea, dok su po 42 boda skupili Mallorca, Osasuna i Levante. U La Ligi su prvi kriteriji međusobni dvoboji, a u njima je od ovog trojca najslabije stajala Mallorca kojoj u posljednjem kolu nije pomogla domaća pobjeda 3-0 protiv Ovieda.

Opasno je živjela Osasuna za koju je hrvatski napadač Ante Budimir odigrao cijelu utakmicu na gostovanju kod Getafea. Novi je poraz upisala Osasuna, ali nije ga skupo platila. Gefate je golom Mille u 59. minuti slavio 1-0, a opće oduševljenje je nastalo na kraju dvoboja jer je Getafe osigurao izlazak u Europu, u Konferencijsku ligu.

Barcelona je ranije osigurala naslov prvaka, a uz nju će još španjolski nogomet u Ligi prvaka predstavljati Real Madrid, Villarreal, madridski Atletico i Betis. Posljednju će utakmicu ove sezone u nedjelju odigrati Villarreal - Atletico Madrid kada će se odlučiti tko će biti treći na ljestvici, iza dvojca Barcelona - Real.

U Europsku ligu idu Celta te pobjednik Kupa kralja Real Sociedad, dok će u Konferencijskoj ligi igrati Getafe.

U posljednjem kolu je Valencia pobijedila Barcelonu 3-1 iako su gosti poveli golom Lewandowskog u 61. minuti. Domaće veselje osigurali su strijelci Guerra u 66., Rioja u 71. i Rodriguez u 97. minuti.

Real Madrid je na domaćem terenu pobijedio Athletic 4-2 golovima Garcije, Bellinghama, Mbappea i Diaza.

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić odigrao je cijelu utakmicu za Real Sociedad koji je kod Espanyola remizirao 1-1. Duje Ćaleta-Car je ostao na gostujućoj klupi za pričuve.

La LigaOsasunaAnte Budimir
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike