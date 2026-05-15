Mbappé nakon zvižduka rekao istinu o sebi i Arbeloi te odgovorio na pitanje odlazi li iz Reala

Kylian Mbappé vratio se na teren nakon dvije utakmica izbivanja zbog ozljede. Mbappé nije bio spreman za utakmice protiv Espanyola i Barcelone, a u četvrtak je protiv Ovieda u 36. kolu La lige ušao u 69. minuti u susretu koji je Real dobio 2-0 pogocima Gonzala Garcije i Judea Bellinghama.

Malo je reći da njegov povratak na teren nije lijepo dočekan na Bernabeuu. U trenutku njegova ulaska na teren stadionom u Madridu prolomili su se vrlo glasni zvižduci. Navijači su mu zviždali i za vrijeme zagrijavanja, ali i svaki puta kada bi dotaknuo loptu.

"Bilo mi je žao što nisam igrao u Clásicu. Takav je život. Ne možemo mijenjati mišljenja ljudi. To je njihov način rada i ne shvaćam to osobno. Imao sam trenutaka u karijeri kada su me izviždali. To je dio posla i života. Ponekad nisu sretni, ali uvijek su tu", kazao je nakon utakmice francuski napadač, prenosi Marca.

"Nisam igrao jer mi je trener rekao da sam četvrti napadač u momčadi iza Mastantuona, Vinija i Gonzala. Bio sam spreman za početak, to je njegova odluka i uvijek je morate poštovati. Nisam ljut", kazao je Mbappé, a odmah ga je na presici demantirao trener Arbeloa. "Mora da nije dobro shvatio, ne znam što da kažem, nisam mu rekao da je četvrti napadač", kazao je Arbeloa što je dokazalo da u Realu stvari nikako nisu dobre.

Ne gledam njegove konferencije

Mbappé se dotaknuo i svoga putovanja u Italiju koje je također zasmetalo navijačima: "Imao sam dozvolu kluba. Nisam bio jedini, ali moram to prihvatiti i nastaviti. Lako možemo promijeniti tu situaciju".

Arbeloa? "Nemam problema s Arbeloom. Morate ga poštovati. Morate prihvatiti trenerovu filozofiju i moram dati sve od sebe da igram ispred Vinija, Gonzala i Mastantuona. Ne gledam trenerove konferencije za novinare. Kod kuće imam francusku televiziju, a ne španjolsku", kazao je Mbappé.

Na pitanje o odlasku iz Reala kratko je odgovorio: "Jako sam sretan u Madridu. Zašto bih želio otići?", rekao je Francuz i opet se osvrnuo na zvižduke. "Moramo to prihvatiti. Mislim da je to mišljenje koje ljudi izražavaju. Mislim da to ne treba shvatiti osobno. Nitko večeras neće umrijeti. Normalno je da kada ne pobijedimo, ljudi biraju igrače kojima će zviždati. To se dogodilo u Real Madridu, to se dogodilo u svakom klubu na svijetu. Ne znam što je tu toliko posebno. Kad ne pobijedimo, takav je život.“