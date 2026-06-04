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DIVLJE PČELE /

Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!

Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
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Foto: RTL

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

4.6.2026.
12:33
Hot.hr
RTL
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Ivica i Jakov razgovaraju o zadruzi, ali i Karmelinom razvodu - konačno joj je Mate potpisao papire. Uskoro Jakov pita oca o Teodori i papirima koje je pronašla u Josinoj bilježnici. Vice planira prodaju zemlje, no nema plan otići iz Vrila. Domazet i Nikola razgovaraju o Josinom ubojstvu, Toma govori cijelu istinu o svemu što se dogodilo.

Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
Foto: RTL

Toma i Marko se sukobljavaju nasred Vrila pa sve smiri policija. Nikola shvaća svu istinu. Teodora dolazi Katarini u zatvori, moli da ne govori Jakovu tko je ucjenjuje. Nikola i Marko uskoro se posvađaju zbog Domazeta, a Ante i Mirjana ih opominju. Jakov se suočava s Teodorom, sve mu je jasnija istina.

Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!
Foto: RTL

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Divlje PčeleSerijaVoyo
komentara
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