Napetosti između Srbije i Crne Gore na vrhuncu! Vučić: 'Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju prijetnje'

Uoči samita lidera zemalja Zapadnog Balkana i Europske unije u crnogorskom primorskom gradu Tivat, napetosti Srbije i Crne Gore su na vrhuncu. Sve je počelo kada je crnogorska policija deportirala skupinu od gotovo 90 muškaraca za koje se sumnja da su pristigli kako bi organizirali doček srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.

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Kamenovan terminal aerodroma u Tivtu

12.45 - Jedna je osoba uhićena zbog sumnje da je noćas kamenjem razbila stakla na terminalu zračne luke u Tivtu.

Policija je ubrzo identificirala osumnjičenog i uhitila ga, piše Nova.rs.

"Osumnjičeni je Cetinjanin, na teret mu se stavlja kazneno djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari", poručili su iz policije.

Oglasio se Vučić

12.17 - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu nakon što mu je BIA savjetovala da ne putuje na samit u Crnoj Gori zbog "visokog sigurnosnog rizika".

"Skini Vučiću glavu - Niti sam se uplašio, niti me fasciniraju prijetnje. Jedino o čemu brinem je kako da naš narod bolje živi i kako da Srbija bude još uspješnija", poručio je Vučić.

Autobus pun djece satima stajao na granici Srbije

12.12 - Autobus pun djece iz kulturno umjetničkog društva u Kotoru zadržan je sinoć na granici sa Srbijom duže od pet sati. Autobus je granicu Dračenovac, kod Novog Pazara stigao oko 19 sati, a zadržani su jer je prijelaz otežan svim građanima Crne Gore, piše Nova.rs.

Autobus, koji je na putu prema Bugarskoj zbog folklorne turneje, put je nastavio tek iza ponoći.

"Jako smo bijesni jer ne razumijemo zašto djeca moraju ovo trpjeti i do kada ćemo snositi posljedice ovog kaosa u kojem živimo. Nedopustivo je da ih drže toliko na granici samo zato što su iz Crne Gore. Čula sam se s kćeri nekoliko puta, djeca su bila dobro, samo su im se baterije na mobitelima ispraznile, pa nisu svi mogli zvati roditelje. Nitko nam nije davao konkretne informacije, samo da nisu mogli prijeći granicu svi s crnogorskim državljanstvom", ispričala je majka jedne od djevojčica.

Otkriveno tko su Srbi vraćeni iz Crne Gore

11.45 - Portal Vijesti piše da su četvorica državljana Srbije ušli u Crnu Goru još u utorak s namjerom da osiguraju smještaj u prestižnim hotelima u Tivtu za dio grupe koja je jučer protjerana iz zemlje zbog prijetnji za nacionalnu sigurnost.

Mnoge putnike s leta su neki srpski mediji, opozicijski političari, aktivisti i studenti označili kao "batinaše" SNS-a, odnosno režima predsjednika Aleksandra Vučića koji se povezuju za razbijanje studentskih prosvjeda, nerede na sportskim događajima, izazivanje incidenata te organiziranje i kampiranje u takozvanom Ćacilendu.

Izvor Vijesti blizak sigurnosnim službama naveo je među deportiranim putnicima Dalibor Stanojević, poznat kao Boske, koji se spominje kao osoba bliska vladajućoj SNS strukturi. Boske, koji godinama radi kao zaštitar na beogradskim splavovima, prošle je godine fotografiran kako nasrće metalnom sajlom tijekom velikih studentskih prosvjeda.

Protjeran je i Aleksandar Janković, poznatiji po nadimku Aca Hari, za kojeg su srpski mediji pisali da je na europskom košarkaškom prvenstvu u Rigi šakama disciplinirao navijače Srbije, koji su na utakmicama davali podršku studentima.

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Srbija na granicama zadržava Crnogorce

9.36 - Građani Crne Gore od jučer ne mogu prijeći granicu sa Srbijom, što je odgovor vlasti u Beogradu na protjerivanje više od 80 srpskih državljana s tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja crnogorske nacionalne sigurnosti.

Zbog napetosti između dvije zemlje nastale su kolone na graničnim prijelazima, a brojni su Crnogorci zadržani na ispitivanju gdje su im oduzete putovnice.

Među jednom skupinom od 28 muškaraca, koji su noćas zadržani na beogradskom aerodromu, je i urednik portala Vijesti Dušan Cicmil.

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BIA savjetovala Vučiću da ne putuje u Crnu Goru

6.45- Srbijanska sigurnosno informativna agencija (BIA) savjetovala je u srijedu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru na samit EU-a u Tivtu zbog "visokog sigurnosnog rizika".

BIA je službeno savjetovala šefu države da ne putuje u Crnu Goru, "jer je ustanovljeno postojanje visokog sigurnosnog rizika", priopćili su u srijedu navečer.

Prema priopćenju BIA-e, savjet Vučiću upućen je "zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori" i zbog navodnog prisustva jednog od vođa kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Više o tome čitajte OVDJE.