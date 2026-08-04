Predsjednica Slovenije progovorila o nesreći: 'Odbacilo nas je u zid. Osjetila sam jaku bol'

Četiri dana nakon prometne nesreće u tunelu Kastelec, u kojoj je slomila ključnu kost, slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar prvi je put detaljno progovorila o događaju koji je potresao Sloveniju. U razgovoru za 24ur priznala je da u trenutku sudara nije bila vezana sigurnosnim pojasom te poručila kako za to snosi punu odgovornost.

Predsjednica kaže da se oporavlja dobro te da, srećom, ozljeda nije toliko teška da bi zahtijevala operaciju.

"Prva dva dana bila su bolna, što je i razumljivo. Rehabilitacija će trajati između četiri i šest tjedana, ali sada moram mirovati oko dva tjedna. Vjerujem da će oporavak biti brz", rekla je.

Prisjetila se trenutka nesreće

Opisala je i posljednje trenutke prije sudara u tunelu.

"Naši zaštitari uvijek unaprijed provjere rutu i procijenjeno vrijeme vožnje, uzimajući u obzir promet i moguće gužve. Tog dana krenuli smo prema planu i imali dodatnih 20 minuta vremenske rezerve."

U tunel su ušli oko 16.30 sati.

"Sjećam se kočenja, zatim laganog udarca u vozilo ispred nas, a potom nas je odbacilo u zid tunela. Osjetila sam jaku bol, no hitna pomoć stigla je vrlo brzo. Trebalo je oko sat vremena da me zbrinu, imobiliziraju i prebace u vozilo hitne pomoći, nakon čega smo oko 45 minuta vozili do bolnice u Izoli."

Dodala je da su liječničke pretrage trajale do kasno navečer, zbog čega javnost nije odmah bila obaviještena o nesreći.

"Tek oko 23 sata mogla sam nazvati supruga, koji je bio na službenom putu, te obavijestiti suradnike. Tek sljedećeg jutra liječnici su mogli potvrditi da ozljeda neće zahtijevati operaciju."

"To je moja najveća pogreška"

Na pitanje zašto je javnost za nesreću doznala tek 18 sati kasnije, predsjednica je odgovorila da prije toga nisu imali sve potvrđene informacije o njezinom zdravstvenom stanju.

Najviše pozornosti izazvalo je njezino priznanje da tijekom vožnje nije koristila sigurnosni pojas.

"To je moja najveća pogreška. Nisam bila vezana na stražnjem sjedalu kombija i za svoju neodgovornost preuzimam punu odgovornost. Ne znam kakve bi bile posljedice da sam bila vezana i danas o tome nema smisla nagađati."

Otkrila je i da ni jedna od njezinih prijateljica, koja je sjedila pokraj nje, također nije bila vezana, dok je treća putnica koristila sigurnosni pojas.

"Svoju neodgovornost platila sam slomljenom ključnom kosti. Neka ovo bude upozorenje svima da se uvijek vežu, čak i kada sjede na stražnjim sjedalima."

O uzroku nesreće ne želi nagađati

Prema dosadašnjim informacijama, nesreća se dogodila zbog nepridržavanja sigurnosnog razmaka između vozila u koloni.

"Ne želim nagađati o uzroku. Nisam prometni stručnjak niti sam iz drugog reda sjedala mogla vidjeti što se točno dogodilo. Više od tri i pol godine vozim se službenim vozilima i znam kako funkcioniraju ovakve pratnje. Ako se pokaže da je netko pogriješio, odgovornost će se utvrditi istragom."

Zašto su s njom putovale prijateljice?

Predsjednica je potvrdila da su s njom u službenom vozilu bile dvije prijateljice koje su zajedno s njom trebale sudjelovati na humanitarno-sportskom događaju Pogi Challenge, na koji zbog nesreće nisu stigle.

Objasnila je da kao štićena osoba 24 sata dnevno smije putovati isključivo službenim vozilima Ureda predsjednice ili policije.

"Na moj zahtjev, uz sigurnosnu procjenu, i druge osobe mogu putovati sa mnom u službenom vozilu. U ovom slučaju moje dvije prijateljice željele su sudjelovati na Pogi Challengeu pa je odlučeno da sve tri putujemo zajedno uz pratnju zaštitara. Žao mi je što zbog nesreće nismo stigle na događaj."

Policijski sindikat poziva na oprez

U međuvremenu se oglasio i Sindikat policije Slovenije, koji upozorava da ne treba unaprijed donositi zaključke o odgovornosti policajca koji je upravljao vozilom.

Ističu kako sama sumnja u kazneno djelo nije dokaz krivnje te naglašavaju da istraga mora obuhvatiti cjelokupnu organizaciju osiguranja predsjednice, način planiranja pratnje, radno vrijeme policajaca, moguće opterećenje i umor, kao i sve druge operativne okolnosti koje su mogle utjecati na nesreću.