Predsjednica Slovenije slomila ključnu kost: Zna se krivac nesreće? Javila se Milanoviću

Tri dana nakon prometne nesreće u tunelu Kastelec, u kojoj je slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar slomila ključnu kost, policija je napokon objavila okolnosti događaja. Kako javlja 24ur, prema dosad prikupljenim informacijama, nesreća se dogodila zbog nedržanja sigurnosnog razmaka između vozila u predsjedničkoj pratnji. Zbog toga je 52-godišnji policijski službenik koji je upravljao vozilom u kojem se nalazila predsjednica osumnjičen da je nesreću prouzročio iz nehaja.

Kako je priopćila Policijska uprava Koper, u nesreći su sudjelovala samo dva vozila: policijski Audi koji je bio na čelu kolone i Mercedes Benz V300 Ureda predsjednice Republike, u kojem su se vozile Nataša Pirc Musar i njezina suputnica.

Prema policijskom priopćenju, vozač Mercedesa nije držao potreban sigurnosni razmak te je udario u stražnji dio Audija koji je prethodno osiguravao pratnju predsjednice. Nesreća se dogodila u tunelu Kastelec na primorskoj autocesti.

Sva dokumentacija oko nesreće predana istražiteljima

U sudaru su ozlijeđene obje putnice. Predsjednica je zadobila lakše ozljede i prijelom ključne kosti, dok je njezina suputnica, koja je sjedila na stražnjem sjedalu pokraj nje, teško ozlijeđena i još se liječi u bolnici u Izoli.

Policija sumnja da je nesreća posljedica nehajnog upravljanja vozilom, pa je protiv vozača podnesena kaznena prijava Posebnom odjelu Specijaliziranog državnog odvjetništva, koji istražuje kaznena djela službenih osoba s posebnim ovlastima. Sva dokumentacija vezana uz nesreću predana je istražiteljima.

Policija je također potvrdila da su oba policajca koji su vozili u pratnji podvrgnuta alkotestu i brzom testu na droge te da su rezultati oba testa bili negativni. Neslužbeno se doznaje da su istražitelji izuzeli i snimke nadzornih kamera iz tunela.

Oba vozača su policijski službenici koji su privremeno raspoređeni iz Centra za zaštitu i osiguranje u Ured predsjednice Republike, što je otvorilo pitanje tko trenutno nadzire njihov rad i provodi li taj nadzor policija ili Ured predsjednice.

Koperska policija odgovorila je na novinarske upite tek treći dan nakon nesreće, nakon što je zahtjev za očitovanje upućen i vršitelju dužnosti glavnog ravnatelja policije Danijelu Lorbeku. Policija tvrdi da je javnost obaviještena tek kada su informacije bile dovoljno provjerene i kada njihova objava nije mogla utjecati na hitne mjere ili daljnji kazneni postupak. Naglašavaju da činjenica da je u nesreći sudjelovala predsjednica države nije utjecala na njihovo postupanje te da su primijenjeni isti profesionalni i zakonski kriteriji kao i u drugim prometnim nesrećama.

Predsjednica se vratila na odmor u Istru, otkazala Milanoviću

Iz Ureda predsjednice potvrđeno je da se Nataša Pirc Musar nakon noći provedene u izolskoj bolnici vratila kućnoj njezi te da se ponovno nalazi u hrvatskoj Istri, gdje provodi ranije planirani godišnji odmor. Unatoč ozljedi, nastavlja obavljati dužnost predsjednice Republike, a zbog preporučenog mirovanja otkazat će samo jedan službeni događaj – odlazak na Sinjsku alku, na koju ju je pozvao hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Već se ispričala Zoranu Milanoviću zbog svog izostanka, a on joj je, kako su naveli iz njezina ureda, poželio brz oporavak.

Predsjednica Slovenije ima pravo na 24-satno policijsko osiguranje, uključujući i vrijeme godišnjeg odmora. Prema slovenskim propisima nalazi se u drugoj, najvišoj razini zaštite predviđenoj za domaće dužnosnike, što uključuje stalnu pratnju, unaprijed planirane rute kretanja i niz preventivnih sigurnosnih mjera.