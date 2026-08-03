Kovačević: 'Treba to pokazati na terenu, nije Žalgiris bezveze tu'

Trener Dinama Mario Kovačević i igrač Moris Valinčić održali su konferenciju za medija dan prije prve utakmice 3. pretkola Lige prvaka protiv litavskog Kauno Žalgirisa, koja se igra u utorak s početkom u 20 sati na Maksimiru.

"Želimo dobro ući u utakmicu, dizati se kroz utakmicu i pobijediti. Bilo kakva pobjeda je dobrodošla, uz čistu mrežu, ali želimo prvenstveno dobro ući u utakmicu", rekao je Valinčić na početku pa komentirao formu i priče o svom transferu:

Svaki put sam davao svoj maksimum, nekad je to bilo bolje, nekad lošije. Od sebe očekujem još više. Što se tiče transfera, nemam se tu za što nadovezati, fokusiran sam na utakmicu i da prođemo dalje. Prije play-offa imamo tri utakmice. Moramo dobiti prvo na Maksimiru, pa u Litvi, pa pobijediti u prvenstvu. To je još daleko, ne treba žuriti, moramo dobro analizirati suparnika i pripremiti glave, a prvo je najbitnije pobijediti nadolazeću utakmicu."

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nakon Valinčića, koji je otišao na trening, riječ je dobio Kovačević.

"S igračima je sve dobro. Zajc je imao malih problema, ali trenirao je i vjerujem da će svi biti na raspolaganju. Trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu, vjerujem da ćemo u utorak biti još bolji. Svjesni smo važnosti utakmice i vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu. Pobjeda je prvi cilj. Imali smo problema s ulascima u utakmicu, moramo biti pravi od prve minute, ali i biti pravi svih 90 minuta. Svjesni smo da nas čeka i drugih 90 minuta kod njih", rekao je Dinamov trener pa komentirao to što možda i prvi put na klupi Dinama u Europi igra protiv kluba protiv kojeg je izraziti favorit na papiru:

"Nisam bježao od toga, ali treba to pokazati na terenu. Nije tu Žalgiris bezveze, imaju dobrih igrača, ozbiljna su ekipa i imaju našeg trenera koji nas dobro poznaje. Puno toga se nas pita, vjerujem da ćemo sutra već biti bolji, a ako nećemo, onda možemo itekako imati problema."

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Potom je istaknuo da se ne opterećuju time što su ovo utakmice koje klubu potencijalno donose ogroman novac.

"Ne opterećujemo se time. Svjesni smo da u Europi nema laganog suparnika. Protiv Thuna je možda bilo veće opterećenje. Uvijek želimo pobjeđivati i želimo osigurati najmanje Europsku ligu, ali svjesni smo da nije lagano. Znamo kako će se oni postaviti, čvrsto, na valu su optimizma i vjeruju u dobar rezultat", rekao je pa se potom osvrnuo na odabir početne momčadi:

"U ove dvije utakmice smo dali minute svima, pokazalo se da mogu računati na sve. Gledamo tko je u najboljoj formi, tako ćemo slagati ekipu. Imam kvalitetne igrače i duplirane pozicije. Vidjet ćemo na krilima tko je najbolja opcija, vjerujem da ćemo odabrati pravu opciju, a što se tiče stopera, stvarno sam i tu presretan zbog takve konkurencije, kao i na svakoj poziciji. Imali smo dva različita stoperska para, miješat ćemo snage i svi će igrati."