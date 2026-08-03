'Što je moje, to je i tvoje' više ne vrijedi. Ovo je popis za siguran digitalni razvod

Koliko ste isprepleteni u vezi? U eri u kojoj se životi spajaju ne samo u fizičkom, već i u digitalnom svijetu, ta povezanost mogla bi vam se obiti o glavu ako se odlučite za prekid. Veze su složene, a kada spojite svoj život s drugom osobom, uskoro počnete koristiti izreku 'što je moje, to je i tvoje'. No, gdje se u današnjem svijetu povlači crta kada se radi o lozinkama, bankovnim računima i digitalnoj privatnosti?

Kada ljubav postane digitalna prijetnja

U modernim vezama, spajanje svega, od pretplata na streaming servise do bankovnih računa, nije neuobičajena pojava. Dijeljenje lozinki često se percipira kao znak povjerenja i bliskosti. Ipak, kada veza dođe svome kraju, takva praksa otvara vrata brojnim rizicima o kojima mnogi ne razmišljaju na vrijeme. Ne radi se samo o prekidu kontakta na društvenim mrežama, već o nečemu puno dubljem i opasnijem. Prema nekim podacima, ljetni su mjeseci razdoblje kada se događa najviše prekida, što ovaj problem čini posebno aktualnim.

Stručnjak za kibernetičku sigurnost Karolis Arbaciauskas, voditelj proizvoda u tvrtki NordPass, upozorava da dijeljenje pristupa računima nakon prekida predstavlja ogroman rizik. Bivši partneri imaju pristup koji bi mogli iskoristiti iz zlonamjernih razloga. "Iako su prekidi normalan dio života, oni mogu ostaviti za sobom ozbiljne digitalne sigurnosne rizike. To je posebno istinito za parove koji su dijelili ne samo dom, već i lozinke, račune i povezane uređaje", objasnio je.

Ovaj fenomen, poznat kao "digitalni razvod", nije stran ni u Hrvatskoj, gdje raste svijest o digitalnom nasilju koje se često događa upravo nakon završetka romantičnih veza. Prema istraživanjima, online praćenje i kontrola od strane bivših partnera jedan je od najčešćih oblika digitalnog nasilja. Počinitelji su najčešće osobe iz bliskog kruga žrtve, što potvrđuje koliko je važno osigurati digitalne račune.

Opasnost nije zanemariva

Arbaciauskas naglašava da mnogi podcjenjuju razmjere problema, fokusirajući se na naizgled benigne stvari poput streaming servisa. "Prava opasnost leži u digitalnom zadržavanju, gdje bivši partneri zadržavaju pristup osjetljivim računima, što dovodi do rastućeg broja slučajeva digitalnog uhođenja", dodao je.

Rizik ide toliko daleko da bivši partneri mogu i dalje imati pristup vašem domu čak i bez fizičkog ključa, zahvaljujući modernim tehnologijama poput pametnih brava i digitalnih propusnica. "S obzirom na to da je dijeljenje digitalnog pristupa postalo rutinski dio zajedničkog života, prekid može otvoriti vrata novim oblicima uznemiravanja i kontrole", rekao je Arbaciauskas. To može uključivati neovlašteni pristup vašim financijama, čitanje privatnih poruka na društvenim mrežama ili e-pošte, pa čak i nadzor putem sigurnosnih kamera. U najgorem slučaju, može doći do krađe identiteta ili financijske štete.

Kontrolni popis za potpuni 'digitalni razvod'

Srećom, postoje koraci koje možete poduzeti kako biste smanjili vjerojatnost da postanete žrtva. Arbaciauskas savjetuje provođenje takozvanog "digitalnog razvoda" i nudi detaljan popis za provjeru koji bi svatko trebao proći nakon prekida.

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"Pouka je jednostavna: nakon prekida ili razvoda, promjena svih lozinki koje ste prethodno dijelili s partnerom trebala bi se tretirati kao hitan sigurnosni korak. U idealnom slučaju, ovaj digitalni razvod trebao bi se provesti transparentno i u dogovoru s bivšim partnerom, ali sigurnost je na prvom mjestu. Ako zajednički pristup nije moguć, trebali biste dati prioritet osiguravanju svih računa na svoje ime", savjetuje stručnjak.

Njegov kontrolni popis uključuje temeljitu reviziju svih vaših digitalnih tragova. Prvi i najvažniji korak je osiguravanje primarnog računa e-pošte, jer on često služi kao ključ za pristup svim ostalim uslugama. Promijenite lozinku i sigurnosna pitanja te provjerite jesu li rezervni telefonski brojevi i adrese e-pošte za oporavak računa isključivo vaši. Obavezno postavite ili ažurirajte višefaktorsku autentifikaciju (MFA) tako da bude povezana samo s vašim uređajima.

Nakon toga, na red dolaze financije. Ažurirajte sve lozinke za PayPal, bankovne aplikacije i druge financijske servise. Poništite pristup svim zajedničkim bankovnim računima i odvojite sve zajedničke kartice. Ne zaboravite ni na pretplate i online kupovinu. Promijenite vjerodajnice na uslugama streaming servisa i online trgovina, ne samo kako biste spriječili neželjeno korištenje, već i da bivši partner ne bi mogao pratiti vaše aktivnosti. Na kraju, ali ne i manje važno, pozabavite se pametnim domom. Opozovite pristup pametnim bravama, Wi-Fi ruterima, termostatima i sigurnosnim kamerama.

Ukratko, provedite potpunu reviziju svega što je vaše kako biste bili sigurni da ste jedina osoba s pristupom. U digitalnom dobu, gdje su naši životi i imovina, uključujući i kriptovalute, sve više isprepleteni s tehnologijom, zaštita vlastite privatnosti i financija nakon prekida veze postala je jednako važna kao i emocionalni oporavak.

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