Čeferin i saveznici pokreću pobunu, sprema se bojkot i rušenje Infantina

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin planira potaknuti europske klubove na bojkot Svjetskog klupskog prvenstva 2029. godine. Prema pisanju talkSPORTA, taj potez dio je šire strategije koja ima jedan cilj: smjenu predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

Plan za bojkot klupskog prvenstva

Čeferin se namjerava sastati s Nasserom Al-Khelaifijem, predsjednikom PSG-a i Udruženja europskih klubova (ECA). Tema je uvjeravanje članova ECA-e da odbiju sudjelovanje na Mundijalu 2029. Taj turnir se smatra Infantinovom slabom točkom jer još nema definiranu lokaciju, model financiranja niti format. Dodatni uteg su i neisplaćene solidarne naknade s izdanja 2025., zbog čega klubovi i dalje potražuju novac od FIFA-e.

Mobilizacija protiv Infantina

Predloženi bojkot ključni je dio kampanje kojom se Infantina želi prisiliti na ostavku. Čeferin aktivno potiče saveze da povuku pisma podrške koja su mu ranije poslali. Cilj je stvoriti kritičnu masu koja će dovesti u pitanje njegov legitimitet, a sve je eskaliralo nakon što je FIFA predstavila plan o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. UEFA je na to poručila: "Svjetsko prvenstvo nije na prodaju".

Ujedinjenje opozicije i potraga za nasljednikom

Čeferin ne planira osobnu kandidaturu, ali unutar UEFA-e jača ideja da se stane iza jakog protukandidata. Iako bi podržao Al-Khelaifija, iz njegovog tabora tvrde da nema takvih ambicija. Zato se kao ozbiljan kandidat pojavljuje Victor Montagliani, predsjednik CONCACAF-a. Njegova konfederacija ima trideset pet glasova, a s UEFA-inih pedeset pet, kandidat bi imao bazu od devedeset glasova, samo šesnaest manje od većine. Laura McAllister, dopredsjednica UEFA-e, smatra da je potreban kandidat koji može ujediniti svijet.

S druge strane, Gianni Infantino ne sjedi skrštenih ruku. Već je započeo neslužbenu kampanju i osigurao podršku ključnih azijskih i afričkih saveza, što pokazuje da opozicija nije jedinstvena. No, Čeferinov plan je jasan: dovesti FIFA-u u logističku i komercijalnu blokadu kako bi Infantinu jedina opcija bila ostavka.