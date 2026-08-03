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NEPRISTUPAČAN TEREN /

Nije mogao nastaviti put: HGSS usred noći krenuo u akciju na Mosoru

Nije mogao nastaviti put: HGSS usred noći krenuo u akciju na Mosoru
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Foto: HGSS

Akcija je završena povratkom svih spašavatelja u stanicu

3.8.2026.
22:25
Jaga Komazec
HGSS
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Muškarac koji je ozlijedio nogu na sjevernoj strani Mosora spašen je u noćnoj akciji HGSS-a.

Dojava je zaprimljena u nedjelju u 2.30 sati preko Županijskog centra 112, nakon čega je na teren krenulo osam pripadnika HGSS Stanice Split.

Nije mogao nastaviti put: HGSS usred noći krenuo u akciju na Mosoru
Foto: HGSS

Spašavatelji su po dolasku pregledali muškarca, imobilizirali mu ozlijeđenu nogu te ga na nosilima prenijeli do najbliže prometnice. Ondje ga je preuzeo tim hitne medicinske pomoći radi daljnje obrade.

Nije mogao nastaviti put: HGSS usred noći krenuo u akciju na Mosoru
Foto: HGSS

Akcija je završena povratkom svih spašavatelja u stanicu.

HgssHgss Akcije SpašavanjaMosorSplitMedicinska Pomoc
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