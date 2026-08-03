Nije mogao nastaviti put: HGSS usred noći krenuo u akciju na Mosoru

Muškarac koji je ozlijedio nogu na sjevernoj strani Mosora spašen je u noćnoj akciji HGSS-a.

Dojava je zaprimljena u nedjelju u 2.30 sati preko Županijskog centra 112, nakon čega je na teren krenulo osam pripadnika HGSS Stanice Split.

Foto: HGSS

Spašavatelji su po dolasku pregledali muškarca, imobilizirali mu ozlijeđenu nogu te ga na nosilima prenijeli do najbliže prometnice. Ondje ga je preuzeo tim hitne medicinske pomoći radi daljnje obrade.

Foto: HGSS

Akcija je završena povratkom svih spašavatelja u stanicu.