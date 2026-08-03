Nije mogao nastaviti put: HGSS usred noći krenuo u akciju na Mosoru

TRAGEDIJA U SLAVONIJI /
Teška nesreća kod Uljanika: Automobil završio na boku, vozač poginuo na mjestu
Akcija je završena povratkom svih spašavatelja u stanicu
Muškarac koji je ozlijedio nogu na sjevernoj strani Mosora spašen je u noćnoj akciji HGSS-a.
Dojava je zaprimljena u nedjelju u 2.30 sati preko Županijskog centra 112, nakon čega je na teren krenulo osam pripadnika HGSS Stanice Split.
Spašavatelji su po dolasku pregledali muškarca, imobilizirali mu ozlijeđenu nogu te ga na nosilima prenijeli do najbliže prometnice. Ondje ga je preuzeo tim hitne medicinske pomoći radi daljnje obrade.
Akcija je završena povratkom svih spašavatelja u stanicu.