Požar u zaleđu Opatije: Vatrogascima na nepristupačnom terenu pomaže dron

Požar je izbio na teško pristupačnom terenu između Velih Muna i Šapjana, a vatrogasne snage nalaze se na terenu i rade na njegovu gašenju.

U intervenciji sudjeluju pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Opatija i DVD-a Kras Šapjane.

Zbog zahtjevnog i nepristupačnog terena veliku pomoć pružio je dron tim Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, koji je omogućio preciznije lociranje požarišta i lakše usmjeravanje vatrogasaca.

Za sada nema informacija o ugroženim objektima ni mogućoj materijalnoj šteti, a gašenje se nastavlja tijekom noći.