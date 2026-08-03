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NOĆNA INTERVENCIJA /

Požar u zaleđu Opatije: Vatrogascima na nepristupačnom terenu pomaže dron

Požar u zaleđu Opatije: Vatrogascima na nepristupačnom terenu pomaže dron
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Foto: Screenshot 'Facebook'/Vatrogasna Zajednica PGŽ

Za sada nema informacija o ugroženim objektima ni mogućoj materijalnoj šteti

3.8.2026.
22:36
Jaga Komazec
Screenshot 'Facebook'/Vatrogasna Zajednica PGŽ
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Požar je izbio na teško pristupačnom terenu između Velih Muna i Šapjana, a vatrogasne snage nalaze se na terenu i rade na njegovu gašenju.

U intervenciji sudjeluju pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Opatija i DVD-a Kras Šapjane.

Zbog zahtjevnog i nepristupačnog terena veliku pomoć pružio je dron tim Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, koji je omogućio preciznije lociranje požarišta i lakše usmjeravanje vatrogasaca.

Za sada nema informacija o ugroženim objektima ni mogućoj materijalnoj šteti, a gašenje se nastavlja tijekom noći.

PožarOpatijaJvp RijekaNepristupačni Teren
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