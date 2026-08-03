Došao je do srušenog helikoptera i zatekao zastrašujući prizor: 'Nije im bilo spasa'

Više od tisuću ljudi u Grčkoj je napustilo svoje domove, izgorjele su stotine hektara šume, a tragedija je pogodila i one koji su gasili vatru. Dva protupožarna helikoptera sudarila su se tijekom gašenja, 60 kilometara od Atene, poginuli su pilot iz Danske i kopilot iz Grčke.

Nesreću je vidio liječnik koji je odmah stigao na mjesto pada.

"Prvo što smo vidjeli bio je prizor razaranja. Helikopter je stajao na cesti u okomitom položaju, trup je bio razbijen i u plamenu, a moji kolege iz vatrogasne službe... pokušavali su ugasiti požar kako bismo mogli intervenirati", govori liječnik Georgios Ntoulas.

Pilotima, kaže, nije bilo spasa. Nakon toga, požurio je pomoći pilotima drugog helikoptera, koji je uspio sletjeti. Riječ je o britanskom pilotu i kopilotu iz Grčke.

"Nisu bili u neposrednoj opasnosti, no zbog opasnosti od udisanja goriva i drugih tvari iz helikoptera prijetila im je opasnost od ozljeda, pa čak i smrti", govori liječnik. Zašto su se helikopteri sudarili – još se istražuje.

'Ne mogu napustiti svoj dom'

Istražuju se i uzroci nezapamćenog požara, vlasti sumnjaju da je do njega došlo zbog iskrenja na privatnom dalekovodu. Dvije osobe su zbog toga privedene, a za jednom se još traga.

Osim Atike, gori i na Kreti i Kefaloniji, gdje se sumnja da je požar podmetnut.

Vatra se sinoć približila Ateni, zbog čega su naređene nove evakuacije. Do sada je svoje domove napustilo više od 1000 stanovnika, izgorjelo je stotinu kuća.

"Odvela sam našu djecu u Pirej. Zatim sam se vratila ovamo kako bih bila sa suprugom. Vidjet ćemo što će dalje biti. Ne mogu napustiti svoj dom. To je moja sreća, moje bogatstvo. To je moj dom", navodi jedna mještanka.

Oko 40 kilometara od Atene, u okolici Megare, vatra se približila velikim farmama.

'Izgorjet će moje životinje i moja imovina, sve će nestati'

"Imam 50 životinja. Moje će životinje izgorjeti, a izgorjet će i moja imovina, sve će nestati. Ovo se ne bi smjelo događati. Prepušteni smo sami sebi. Sami gasimo vatru. Nemam više što reći. Čuju se i eksplozije. Gore iznad nas bjesni požar. Potpuni je kaos", govori Leonidas Vakrinos, poljoprivrednik iz Megare u Grčkoj.

"Čini mi se da nema dovoljno zračne pomoći. Vrlo je malo aviona, nema helikoptera. Požar je zahvatio ogromno područje“, govori Dimitris Katerinitsas, grčki vatrogasac.

Razmjeri požara vidljivi su iz zraka. Gašenje je danima zbog orkanskog vjetra bilo otežano. Danas je vjetar oslabio, pa se očekuje da će 12 aviona i 11 protupožarnih helikoptera uz 500 vatrogasaca, do kraja dana - vatru u pokrajini Atici staviti pod kontrolu.