Lidija Bačić zapalila Zaton: Fotografije otkrile što se događalo tik uz pozornicu

Poznata po svojim energičnim nastupima i snažnom scenskom prisustvu, atraktivna pjevačica Lidija Bačić, poznata i kao Lille, na svom je Instagram profilu podijelila djelić uzavrele atmosfere s nedavnog koncerta i sve sažela u jednu riječ: "Ludilooooo". Njena objava s nastupa održanog u sklopu tradicionalne Zatonske noći prikazuje seriju fotografija koje vjerno dočaravaju večer ispunjenu glazbom, plesom i onom posebnom vezom koju pjevačica njeguje sa svojom publikom. Koncert je održan 31. srpnja u Velikom Zatonu kraj Dubrovnika, a sudeći po objavljenim materijalima, pozitivne energije i dobre zabave nije nedostajalo.

Energija na vrhuncu i prisnost s publikom

Deset objavljenih fotografija prikazuje splitsku pjevačicu u njenom punom elementu na pozornici. Odjevena u prepoznatljivom stilu koji naglašava njenu figuru - crni top, kožna minica i mrežaste čarape - Lidija je suvereno vladala scenom. Iza nje, prateći bend, s bubnjarom Matijom na bas bubnju, držao je ritam, dok je publika u prvim redovima bila u potpunom transu.

No, ono što najviše definira ovu objavu jest Lidijina nevjerojatna interakcija s obožavateljima. Na nekoliko fotografija vidljivo je kako se spušta na rub pozornice, pjeva direktno u kamere mobitela svojih fanova i čak uzima njihove uređaje kako bi osobno snimila nezaboravne selfije. Ta prisnost, u kombinaciji s dinamičnim pozama, skakanjem i strastvenim pjevanjem, stvorila je atmosferu koju je i sama najbolje opisala. Koncert, koji je bio besplatan za sve posjetitelje, održan je na lokaciji Ponta Gaj te je bio dio manifestacije "Zatonsko ljeto", u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika. Njen nastup bio je vrhunac večeri kojoj je prethodio i mađioničarski show, što je dodatno obogatilo program za brojne okupljene mještane i turiste u srcu ljetne sezone.

Ljeto puno obaveza i hitova

Ovaj nastup samo je jedan u nizu obaveza u radnom ljetu popularne pjevačice, čija je 2026. godina iznimno produktivna. Osim što neumorno nastupa diljem obale, Bačić je publici predstavila i nekoliko novih pjesama. Za popularni CMC Festival u Vodicama pripremila je singl "Haljina", dok je uoči Svjetskog prvenstva u nogometu objavila navijačku himnu "Jedna je zastava", pokazavši još jednom svoju svestranost.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Publika je odlično prihvatila i njen singl "Vučji osmijeh", čime je potvrdila svoj status jedne od najtraženijih i najpopularnijih domaćih izvođačica. Njena karijera, koja traje već više od dva desetljeća, započela je strelovitim usponom nakon što je 2005. osvojila drugo mjesto u glazbenom showu Hrvatski Idol. Od tada je objavila nekoliko studijskih albuma i surađivala s brojnim kolegama s estrade, a okušala se i u natjecanju Dora 2019. s pjesmom "Tek je počelo".

Da je njena popularnost neupitna, svjedoče i reakcije na objavu sa Zatonske noći, gdje su pratitelji bez iznimke ostavljali pozitivne komentare. Poruke poput "Lile super si" te komentari ispunjeni srcima i vatrenim motivima jasno su pokazali da je pjevačica ispunila sva očekivanja i publici pružila noć za pamćenje.