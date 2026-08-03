Roditelji ostavili 20-mjesečnu bebu u kipućem automobilu, preminula u bolnici

Dječak u dobi od 20 mjeseci preminuo je u Sveučilišnoj bolnici Materno Infantil u Las Palmasu, glavnom gradu Gran Canarije. Dijete je preminulo od toplinskog udara nakon što je, prema izvješćima, ostavljeno u automobilu na velikoj vrućini na španjolskom otoku gdje je bilo s roditeljima na odmoru, piše Mirror.

Dovezeno je u teškom stanju u Opću bolnicu na Fuerteventuri. Zatim je zračnom hitnom pomoći prevezeno u javnu bolnicu na otoku Gran Canaria. Dječak je preminuo u ranim jutarnjim satima nedjelje u Sveučilišnoj bolnici Materno Infantil u Las Palmasu, glavnom gradu Gran Canarije. Iako lokalni izvještaji navode da je dječak ostavljen u vozilu, zasad nisu objavljeni nikakvi drugi detalji.

Nije poznato otkud je obitelj. Temperature na Kanarskim otocima tijekom vikenda dosezale su 45 Celzijusa, a toplinski val već danima prži popularno turističko odredište. Gran Canaria je danas bila pod crvenim, a dijelovi susjednog otoka Tenerife pod narančastim upozorenjem zbog visokih temperatura.

Sofiju su zaboravili kraj crkve

Osamnaestomjesečna djevojčica po imenu Sofia preminula je prošlog mjeseca nakon što je sedam sati bila ostavljena u vozilu ovlaštenog vrtićkog prijevoza, parkiranom u blizini poznatog turističkog vidikovca nedaleko od Lisabona.

Navodi se da je djevojčica bila "zaboravljena" u vozilu u Almadi, na južnoj obali rijeke Tajo, točno nasuprot portugalskom glavnom gradu. Vozilo je bilo parkirano kod prilaza golemom vjerskom svetištu Cristo Rei, poznatom po visokom kipu Isusa Krista raširenih ruku okrenutih prema glavnom gradu Portugala.

Navodno su stotine turista prošle pokraj mjesta gdje je dijete polako umiralo na temperaturama koje su dosezale 30 stupnjeva, a da je nisu primijetili iza zatamnjenih i zatvorenih prozora terenca sa sedam sjedala. Njezina majka došla je po kći poslijepodne 23. srpnja, no rečeno joj je da dijete nikada nije stiglo u vrtić.

Hitne službe pozvane su neposredno prije 16 sati, no djevojčica je pronađena u kritičnom stanju u automobilu Peugeot 5008 ispred glavnog objekta vrtića. Unatoč pokušajima reanimacije, na mjestu događaja proglašena je smrt. Pokrenuta je istraga protiv jaslica Colegio Mestre Cuco.

U lipnju je dvoje djece u dobi od dvije i četiri godine pronađeno mrtvo u obiteljskom automobilu u gradu Carpentrasu na jugoistoku Francuske tijekom toplinskog vala.