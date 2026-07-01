Kakve muškarce voli Lidija Bačić? Pred kamerama otkrila što je za nju red, a što green flag

Popularna pjevačica Lidija Bačić (40) stala je pred kamere Net.hr-a i zaigrala sve popularniju igricu "Green Flag ili Red Flag", u kojoj je bez zadrške otkrila što smatra poželjnim, a što nepoželjnim osobinama potencijalnog partnera. Kroz niz brzih pitanja otkrila je svoje stavove o kašnjenju na spojeve, ljubomori, životu s roditeljima, djeci, ali i o tome koliko joj znači kada muškarac dobro poznaje njezinu glazbu.

Kada muškarac kasni na spoj?

Pa red flag. Što on ima kasniti? Ajde mi žene možemo kasniti, treba nam duže da se spremimo.

A kada je ljubomoran?

Pa zavisi, red flag je ako je to preko granice, green flag je ako je u nekoj normalnoj mjeri.

Kada pjeva u autu?

Nisam to nikada dosad primijetila u svom životu da je frajer pjevao u autu. Obično ja pjevam, tako da ne znam, tu sam podijeljena. Ne znam je li red flag ili green flag.

Ako živi i dalje s roditeljima?

A jooj. To je za mene red flag. Mislim za mene, možda nekome nije, možda je nekome okej, ali meni je red flag.

A kada ne želi djecu?

Au red flag, red flag.

Ako zna svaku tvoju pjesmu od riječi do riječi?

Aha, zanimljivo sada. Je li on kao neki fan? Nećemo da je fan, ali prati me i zna sve jer me voli. Ja bih rekla da je to green flag.