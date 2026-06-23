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'BEZ KONKURENCIJE' /

Nije za one slabijeg srca: Atraktivna Lile zapalila Instagram snimkom u minijaturnom badiću

Nije za one slabijeg srca: Atraktivna Lile zapalila Instagram snimkom u minijaturnom badiću
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Samo nekoliko dana nakon što je javnosti predstavila domoljubnu pjesmu "Jedna je zastava", čiji je izlazak tempiran za početak Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., Lidija je pokazala svoju drugu, podjednako uspješnu stranu

23.6.2026.
9:33
Hot.hr
Josip Regovic/PIXSELL
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Splitska pjevačica Lidija Bačić Lile (40), poznata po snažnom vokalu, ali i atraktivnom stasu, ponovno je zaokupila pažnju svojih pratitelja na Instagramu. U jeku nogometne groznice i promocije svoje nove navijačke pjesme, objavila je kratki video koji otkriva da paralelno radi na još jednom, obožavateljima dobro poznatom projektu. Snimka bez ikakvog opisa prikazuje pjevačicu u zavodljivoj pozi tijekom profesionalnog fotografiranja, ostavljajući vizualni dojam da govori sam za sebe i potiče maštu publike.

Samo nekoliko dana nakon što je javnosti predstavila domoljubnu pjesmu "Jedna je zastava", čiji je izlazak tempiran za početak Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., Lidija je pokazala svoju drugu, podjednako uspješnu stranu.

Na svom Instagram profilu podijelila je kratki video "iza kulisa" sa snimanja u kojem samouvjereno pozira u tirkiznom bikiniju. U kratkom isječku vidimo je kako prvo drži odgovarajući šešir za sunce iza glave, a zatim ga spušta njišući bokovima i gledajući izravno u kameru

 

Obožavatelje ostavila "bez komentara"

Očekivano, objava je ubrzo izazvala lavinu reakcija oduševljenih pratitelja. "Remek-djelo ženske ljepote, savršenstvo bez mane, jednostavno br.1 bez konkurencije", "Woow Lile", "Prekrasna", "Savršena si", samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod Lidijine objave. 

Lidija Bačić
komentara
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