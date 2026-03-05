Lidija Bačić za Net.hr: 'Počastim samu sebe, i to autom ili stanom'

Pjevačica Lidija Bačić (40) već godinama uspješno drži svoje mjesto na domaćoj glazbenoj sceni – kombinacijom prepoznatljivog glasa, energije i atraktivnog izgleda koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Gdje god se pojavi, pažnja publike gotovo je zajamčena, a njezini projekti redovito izazivaju interes javnosti. Ovih dana predstavila je i novu pjesmu, o kojoj nam je otkrila detalje, ali razgovor s njom brzo je otišao i dalje od same glazbe. Dotaknuli smo se njezinih poslovnih planova, načina na koji pronalazi vrijeme za odmor i opuštanje te malih rituala kojima sama sebi daje predah od užurbanog ritma. Naravno, nije izostala ni tema koja uvijek intrigira javnost – ljubav.

Kako vam je krenula 2026. godina?

Ne može bolje, nova energija, puno planova i realizacija, putovanja...Volim 2026. godinu.

Kakve poslovne planove imate... Krećete li još brže, bolje i jače....ili ćete ove godine laganije?

Brže, bolje, jače, više, luđe... Uzet sve što život pruža, vrijeme leti pa letim i ja. Snimat ću više pjesama jer vidim da me publika prati i voli. Moje pjesme na YouTube-u imaju skoro milijardu pregleda što je ozbiljno i na svjetskoj razini, sam kanal ima skoro milijun pratitelja.

Foto: Andrea Mulder

Kako izgleda vaš dan tijekom većih turneja...? Koliko vam to bude naporno? Kako se tada odmarate? Ponestane li vam nekada motivacije?

Putovanje je problem, nekada idemo na destinacije gdje se ne može putovati avionom, pa se zareda nekoliko koncerata u nekoliko dana, ali zezamo se, dobri ljudi su oko mene. Znamo se zabaviti i uživati pa onda to nije posao nego uživanje. Odmaram se uvijek, pjevam dva sata na nastupima, između imam vrijeme za odmor i znam se odmarati. Ja sam kraljica odmaranja. Nikad nisam bez motivacije jer ima toliko toga što želim napraviti, motivacija za disanje punim plućima kroz život.

Postoji li neka navika koje biste se željeli riješiti? Neka disciplina koju biste željeli usvojiti?

Navika koje bi se riješila je ovisnost o putovanjima, ali s druge strane volim putovati svijetom pa se toga ne bih riješila. Dosta putujem, ali nisam javna osoba koja fotografira svoj ručak, večeru, hotel, let avionom, krevet... Kao i većina mojih normalnih kolega. Disciplina koju bih željela usvojiti je još više samodiscipline, to je jedini put za uspjeh.

Što trenutačno čitate? Što slušate u automobilu tijekom duge vožnje? Kako kratite vrijeme u avionu?

Pošto imam mopsa Baćija, baš čitam "Kako razmišljaju psi". U autu slušam samo 80-e, takav sam fan da sam radila i cijeli album Flashback, koji se oslanja na taj period glazbe. Tamo se nalazi i najdraža moja pjesma u zadnje vrijeme "To je to". U avionu za kratke relacije pogledam neku seriju ili film, naručim piće... A za dulje destinacije, primjerice, Australija, poludim od sjedenja, to je baš za mene teško jer ne volim bit na 'mistu', kako se kod nas u Dalmaciji kaže.

Foto: Andrea Mulder

Što radite kada želite sami sebe počastiti?

Kada se želim počastiti kupim sama sebi auto ili stan. Tako sam si evo kupila pet nekretnina.

Kako za vas izgleda idealan vikend?

Film, večera, vino, šetnja, ako je ljeto onda i kupanje... Može i noćno.

U jednom intervjuu rekli ste da čekate “onu pravu ljubav” – jeste li i dalje sami ili se na ljubavnom planu nešto promijenilo?

Čekam još uvijek pravoga muškarca, jer sam i ja prava žena.

Postoji li nešto kod muškarca što vas može oboriti na prvu....? Postoji li nešto što vam može odbiti na prvu? Po vama, tri karakteristike pravih muškaraca? Postoje li više, uopće?

Na prvu me osvoji gard pravog muškarca, to nisu samo djela, takvi zrače. Na prvu me odbije ako je muškarac bahat bez osnove. Tri karakteristike? Hrabrost, seksipil i stav. Ima, ima pravih muškaraca, ali su krivi nametljiviji pa su i vidljiviji.

Foto: Andrea Mulder

Kada ste upoznali svoju najbolju prijateljicu? Koliko vam to prijateljstvo znači u životu?

Imam tri najbolje prijateljice još iz djetinjstva, jednu još iz crkvenog zbora... Pa kome prijatelj ne znači sve, pogotovo najbolji i iskren... Uz to su mi i moje dvije sestre, moje najbolje prijateljice.

Imate li neki zajednički ritual? Putujete li zajedno?

Naši rituali su razgovori, kolači, vino... Naravno da putujemo zajedno, kad god je prilika.

