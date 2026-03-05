Samanta iz ‘Života na vagi’ doživjela tešku nezgodu: ‘Nije bilo ni prave ljudske isprike’

Bivša kandidatkinja popularnog RTL-ovog showa Život na vagi, Samanta Poplašen, otkrila je svojim pratiteljima na društvenim mrežama da je nedavno doživjela ozbiljnu nezgodu koja je izazvala velike bolove i sada je u fazi oporavka.

Naime, Samanta je priznala da je zbog ozljede trenutno onemogućena u normalnom hodanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Kako je objasnila, nesreća se dogodila prije nekoliko dana u jednoj trgovini kada ju je zaposlenik s teretnim kolicima snažno udario u nogu. U tom trenutku, iako je osjećala bol, nije odmah shvatila ozbiljnost ozljede. Međutim, nakon što je otišla na liječnički pregled, potvrđeno je da je došlo do oštećenja Ahilove tetive i stopala, zbog čega je dobila longetu i sada ne može hodati.

Samanta je istaknula da joj je trebalo nekoliko dana da se smiri od šoka i bola prije nego što je odlučila podijeliti svoju priču s javnošću. No, osim same ozljede, ono što ju je dodatno pogodilo bila je reakcija nakon incidenta. "Osim same ozljede, ono što me posebno pogodilo je to što nakon svega nije bilo ni prave ljudske isprike", rekla je Samanta, dodajući da je cijela situacija ostavila dubok trag na njoj, fizički i psihički.

Samanta je otkrila da će sada slijediti daljnje liječenje i kontrole, ali se osjeća potresenom zbog svega što se dogodilo. "Cijela situacija me dosta potresla i fizički i psihički", priznala je.

Iako je situacija za nju vrlo stresna, Samanta je dobila veliku podršku svojih pratitelja. Na njezinu objavu ubrzo su uslijedile brojne poruke podrške, na što je zahvalila svima, ističući koliko joj njihove riječi znače u ovom teškom razdoblju. "Dobila sam jako puno poruka i stvarno sam dirnuta vašom brigom. Hvala vam svima od srca na podršci i lijepim riječima, puno mi znači u ovom trenutku", poručila je.

