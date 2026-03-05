Verstappen opet kreće u lov: Red Bull želi novu dominaciju u Formuli 1

"Uvijek samouvjeren. Mislim, sve je to vrlo novo za sve, ali mislim da smo jako dobro prošli na testiranju", rekao je Max. Priča o Red Bullu prirodno počinje – s Maxom Verstappenom.

Njihova glavna prednost kao tima je Max Verstappen. Vozački ubojica, on je pouzdan, on je smiren, on je nevjerojatno brz, on ne uzima zatvorenike. Max ide i pobjeđuje.

2023. pobijedio je u 19 od 22 utrke. Prošle sezone, nakon teškog početka, vratio se u formu i zamalo ostvario jedan od najvećih povrataka u borbi za naslov. 28-godišnji sin vozača Formule 1 rođen u Belgiji vozi pod nizozemskom zastavom, ima četiri naslova prvaka i 71 pobjedu, a prošlu sezonu završio je drugi – sa samo dva boda zaostatka.

Puno toga podsjeća na prvu pobjedničku eru koja je krenula 2009., kada je austrijski Red Bull dominirao s Nijemcem Sebastianom Vettelom, također četverostrukim svjetskim prvakom. Kao Red Bull Racing momčad nastupaju od 2005., sjedište im je u Velikoj Britaniji, a danas su među najuspješnijim timovima u Formuli 1 sa šest momčadskih i osam vozačkih titula.

"Imali su puno sad promjena i u vodstvu i idu prvi put sa svojim motorom u suradnji s Fordom"

A tu je i novi vozač – Isack Hadjar.

"Mislim da je ovo pravi trenutak da zapravo napravim ovaj korak, tako da sam jako uzbuđen", rekao je. 21-godišnjak rođen u Parizu, kao najbolji rezultat ima treće mjesto, a lani je kao vozač Racing Bullsa bio 12ti.

"Za mene je on jedno od najugodnijih iznenađenja prošle sezone. On ima odličnu brzinu, vrlo je brz i želi učiti, a uz sebe ima najboljeg učitelja", kaže komentator Blažičko.

Vozački transfer dogodio se upravo unutar sestrinskih momčadi. Racing Bulls osnovan je 2006. kako bi mladi vozači iz Red Bullovog bazena talenata stekli svoje prvo iskustvo u Formuli 1.

Ovo je dobra prilika s novim timom. Liam Lawson se u Racing Bullse vratio nakon što je bio timski kolega Verstappena u Red Bullu.

"Kad je vraćen natrag nije pukao kao kokica nego je počeo raditi relativno dobre rezultate. Kod njega je problem što je ponekad neobuzdan. Ima već na svom revolveru četiri ili pet recki odnosno sudara od prošle sezone i u tim situacijama se zna ponašati bahato i bezobrazno tako da nije omiljen među vozačima", rekao je komentator.

Najbolji rezultat 24-godišnjeg Novozelanđanina je peto mjesto, a na kraju prošle sezone bio je14ti.

A kao jedini debitant u Formulu 1 ulazi najmlađi pobjednik utrke u povijesti Formule 2.

"Oduvijek sam sanjao da postanem vozač Formule 1", rekao je Arvid Lindblad. On je to uspjelo s 18 godina, mladi Britanac krenuo s kartingom pa prošao kroz juniorske kategorije.

Racing Bullsi teže vrhu sredine poretka dok Red Bull kao A momčad jasno planira započeti novi sezonu na način kako su završili prošlu - pobjedom.

