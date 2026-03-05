Antonija Blaće stala pred objektiv za djecu bez doma: 'Kratko i slatko, a dugoročno važno'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

178 LICA SOLIDARNOSTI /

"178 – Lica solidarnosti". Humanitarni je to projekt koji spaja umjetnost, fotografije, poznata lica i solidarnost. Cilj je i više nego plemenit - pružiti dodatnu podršku djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Reporterka RTL-a Danas, Maja Oštro Flis, razgovarala je s voditeljicom Antonijom Blaće.

"Bilo je kratko i slatko, a dugoročno, nadam se, jako dobro i važno", poručila je Blaće.