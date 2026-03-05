Iz MVEP-a otkrili koliko zrakoplova šalju po Hrvate: 'Prvi stiže iza ponoći, ujutro još dva'

Osmijesi i zagrljaji u zagrebačkoj zračnoj luci. Oko 14 sati sati stigli su prvi Hrvati iz Dubaija, njih 39 kući se vratilo komercijalnim letom. Zrakoplov Croatia Airlinesa u ovom trenutku prevozi drugu skupinu Hrvata iz Dubaija.

Povratak Hrvata s ratom zahvaćenog Bliskog istoka prati naša ekipa koja se javila iz Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu gdje je razgovarala s ravnateljem Uprave za konzularne poslove Ministarstva vanjskih i europskih poslova Markom Perićem.

"Prva grupa dolazi noćas između 00.30 i jednog sata avionom Croatia Airlinesa koji je već krenuo iz Dubaija. Zrakoplov je imao 149 mjesta za ranjive skupine. Vidjeli smo na ima 11 beba koje mogu sjediti u krilima roditelja, pa ukupno dolazi 157 hrvatskih državljana", otkrio je Perić kako su uspjeli osigurati dodatna slobodna mjesta.

Perić je kazao da shvaća građane pa obećao da će svi doći na red za povratak kući.

"Imali smo situacija da su ljudi uspjeli otići, a nisu nam se javili pa to malo opterećuje sustav", otkrio je.

"Osim grupe koja noćas dolazi, dolaze još dva zrakoplova rano ujutro. Planirali smo još let u subotu iz Rijada, gdje ćemo evakuirati državljane iz Katra, a nadam se i u utorak isto tako", zaključio je sugovornik