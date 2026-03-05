FREEMAIL
Paklena noć u Novom Pazaru /

Kaos nakon utakmice! Kamenjem zasuli autobus Delija, navijači iskakali kroz prozore

Foto: Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia

Utakmice između Novog Pazara i velikih beogradskih klubova već godinama prate napete atmosfere i česti navijački incidenti, a ni ovaj susret nije bio iznimka

5.3.2026.
21:07
Sportski.net
Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia
Utakmica Kupa između Crvena zvezda i Novi Pazar završila je pobjedom beogradskog kluba 2:0, ali je rezultat pao u drugi plan zbog nereda koji su obilježili večer na stadionu, a kasnije i na gradskim ulicama.

Napetosti su izbile već na samom početku susreta. Već u 50. sekundi utakmica je morala biti prekinuta nakon što su navijači Zvezde, poznati kao Delije, pokušali probiti zaštitnu ogradu kako bi došli do domaćih navijača. S tribina su se čule međusobne uvrede i provokacije, što je dodatno rasplamsalo situaciju.

Nakon završetka utakmice incidenti su se preselili izvan stadiona. Autobus s gostujućim navijačima, koji je pod policijskom pratnjom krenuo prema Beogradu, na ulicama su napali pripadnici domaće navijačke skupine Torcida Sandžak. Vozilo je zasuto kamenjem, pri čemu su razbijeni prozori.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NPZ.rs (@npz.rs)

 

 

 

Prema svjedočenjima očevidaca, dio navijača Zvezde tada je izašao iz autobusa i došlo je do jurnjave i naguravanja po ulicama. Veći sukob ipak je spriječen brzom intervencijom policije.

Utakmice između Novog Pazara i velikih beogradskih klubova već godinama prate napete atmosfere i česti navijački incidenti, a ni ovaj susret nije bio iznimka.

