Kaos nakon utakmice! Kamenjem zasuli autobus Delija, navijači iskakali kroz prozore

Utakmica Kupa između Crvena zvezda i Novi Pazar završila je pobjedom beogradskog kluba 2:0, ali je rezultat pao u drugi plan zbog nereda koji su obilježili večer na stadionu, a kasnije i na gradskim ulicama.

Napetosti su izbile već na samom početku susreta. Već u 50. sekundi utakmica je morala biti prekinuta nakon što su navijači Zvezde, poznati kao Delije, pokušali probiti zaštitnu ogradu kako bi došli do domaćih navijača. S tribina su se čule međusobne uvrede i provokacije, što je dodatno rasplamsalo situaciju.

Nakon završetka utakmice incidenti su se preselili izvan stadiona. Autobus s gostujućim navijačima, koji je pod policijskom pratnjom krenuo prema Beogradu, na ulicama su napali pripadnici domaće navijačke skupine Torcida Sandžak. Vozilo je zasuto kamenjem, pri čemu su razbijeni prozori.

Prema svjedočenjima očevidaca, dio navijača Zvezde tada je izašao iz autobusa i došlo je do jurnjave i naguravanja po ulicama. Veći sukob ipak je spriječen brzom intervencijom policije.

Utakmice između Novog Pazara i velikih beogradskih klubova već godinama prate napete atmosfere i česti navijački incidenti, a ni ovaj susret nije bio iznimka.

