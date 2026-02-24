Evo koliko je Delija zaradio za borbu protiv Spivaca

Hrvatski MMA teškaš Ante Delija u noći sa subote na nedjelju borio se protiv moldovskog borca Sergheija Spivaca. Iako je naš borac bio ravnopravan kroz većinu borbe, detalji su presudili da suci pobjdedu dodjele moldavcu.

Bio je to drugi uzastopni poraz u trećoj borbi Delije u UFC-u, ali poraz će mu malo lakše pasti kada vidi koliko je novaca zaradio za tri runde u Houstonu. Naime, Delija je za poraz uprihodio četiri tisuće dolara. Uz to ima još i standardni ugovor čija se visina ne poznaje, pa se može reći da je lijepo zaradio. Delijin rival Spivac je za meč zaradio 11 tisuća dolara, a cijelu listu zarada pogledajte ispod:

Promotivne nagrade UFC-a

Sean Strickland: $21,000 - Anthony Hernandez: $11,000

Uroš Medić: $6,000 - Geoff Neal: $11,000

Melquizael Costa: $6,000 - Dan Ige: $21,000

Serghei Spivac: $11,000 - Ante Delija: $4,000

Jacobe Smith: $4,000 - Josiah Harrell: $4,000

Michel Pereira: $11,000 - Zach Reese: $6,000

Carlos Leal: $4,500 - Chidi Njokuani: $6,000

Alibi Idiris: $4,000 - Ode Osbourne: $6,000

Alden Coria: $4,000 - Luis Gurule: $4,000

Joselyne Edwards: $11,000 - Nora Cornolle: $6,000

Punahele Soriano: $11,000 - Ramiz Brahimaj: $6,000

Jean-Paul Lebosnoyani: $4,000 - Phil Rowe: $6,000

Jordan Leavitt: $6,000 - Yadier del Valle: $4,000

Carli Judice: $4,500 - Juliana Miller: $4,500

