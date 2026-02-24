Evo koliko je Delija zaradio za borbu protiv Spivaca
Hrvatski MMA teškaš Ante Delija u noći sa subote na nedjelju borio se protiv moldovskog borca Sergheija Spivaca. Iako je naš borac bio ravnopravan kroz većinu borbe, detalji su presudili da suci pobjdedu dodjele moldavcu.
Bio je to drugi uzastopni poraz u trećoj borbi Delije u UFC-u, ali poraz će mu malo lakše pasti kada vidi koliko je novaca zaradio za tri runde u Houstonu. Naime, Delija je za poraz uprihodio četiri tisuće dolara. Uz to ima još i standardni ugovor čija se visina ne poznaje, pa se može reći da je lijepo zaradio. Delijin rival Spivac je za meč zaradio 11 tisuća dolara, a cijelu listu zarada pogledajte ispod:
Promotivne nagrade UFC-a
Sean Strickland: $21,000 - Anthony Hernandez: $11,000
Uroš Medić: $6,000 - Geoff Neal: $11,000
Melquizael Costa: $6,000 - Dan Ige: $21,000
Serghei Spivac: $11,000 - Ante Delija: $4,000
Jacobe Smith: $4,000 - Josiah Harrell: $4,000
Michel Pereira: $11,000 - Zach Reese: $6,000
Carlos Leal: $4,500 - Chidi Njokuani: $6,000
Alibi Idiris: $4,000 - Ode Osbourne: $6,000
Alden Coria: $4,000 - Luis Gurule: $4,000
Joselyne Edwards: $11,000 - Nora Cornolle: $6,000
Punahele Soriano: $11,000 - Ramiz Brahimaj: $6,000
Jean-Paul Lebosnoyani: $4,000 - Phil Rowe: $6,000
Jordan Leavitt: $6,000 - Yadier del Valle: $4,000
Carli Judice: $4,500 - Juliana Miller: $4,500
