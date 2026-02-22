Luda borba u Houstonu: Delija pokazao srce, ali ostao 'kratak' za pobjedu

Naš najbolji MMA teškaš, Ante Delija, na UFC 267 Fight Nightu u Houstonu izgubio je jednoglasnom sudačkom odlukom od iskusnog Moldavca Sergeja Spivaka.

U svom trećem nastupu pod okriljem UFC-a, a ukupno 34. profesionalnom MMA meču, 35-godišnji Delija lovio je drugu pobjedu. Nasuprot njemu stajao je Sergej Spivak, koji je u dvoboj ušao kao sedmoplasirani izazivač teške kategorije, dok je Delija držao devetu poziciju.

Bila je to napeta borba u kojoj su oba borca zadala ozbiljne udarce rivalu. Delija je krenuo "uraganski" u prvoj rundi te je u prvih pola minute povezao nekoliko solidnih kombinacija. Spivak je uzvratio s nekoliko dobrih udaraca i Deliji zadao manju posjekotinu na čelu.

Druga runda započela je na sličan način. Borba se odvijala na sredini kaveza, bez izraženih pokušaja hrvanja s obje strane. Delija je ostao vjeran svojoj taktici, dok je Spivak djelovao sve sigurnije na nogama i nije forsirao klinč ni rušenja. Delija je sredinom druge runde pritisnuo i natjerao Moldavca da se zatvori, ali nije uspio iskoristiti tu priliku.

Oko dvije minute prije kraja treće runde Spivak je napokon posegnuo za rušenjem, prvi put u meču, pritisnuo prvo Deliju uz ogradu i potom ga uspješno srušio. Minutu i 50 sekundi prije kraja Delija se uspio osloboditi, napraviti prostor i vratiti borbu na noge.

U posljednjih 90 sekundi morao je krenuti na sve ili ništa kako bi okrenuo rundu u svoju korist. Pokušavao je pritiskati i pronaći odlučujući udarac, no nije uspio te su suci na kraju pobjedu dodijelili Spivaku.

Sve u svemu, Ante Delija je za izvedbu protiv Sergeja Spivaka zaslužio pljesak. Ništa manje od toga. Pokazao je srčanost, nije odustajao. Meč je bio fantastičan!

