FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OVO ĆE ODJEKNUTI /

Martinjak ekspresno razvalio suparnika, pa briljirao izjavom: Poslao je žestoku poruku

Marko Martinjak briljirao je i za vrijeme govora nakon meča s Ikeom Villanuevom na BKB 51 eventu

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
22.2.2026.
2:49
Screenshot VOYO
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Marko Martinjak, najdominantniji bare knuckle borac današnjice, bez ikakvog je pretjerivanja jedan od najistaknutijih predstavnika hrvatskih borilačkih sportova u posljednjih nekoliko godina i to je svima jasno. Iskusni 35-godišnjak iz Zagreba iza sebe ima 16 profesionalnih nastupa u “bare knuckle” boksu, od čega je čak 14 završilo pobjedom – i to svaka nokautom. Uz niz svjetskih titula, Martinjak trenutačno drži i pojas BKB-a u bridger kategoriji.

Na subotnjem nastupu na BKB 51 eventu u Londonu, kojeg ste ekskluzivno mogli pratiti na VOYO, upisao je svoju osmu uzastopnu pobjedu u “bare knuckle” boksu, pri čemu je sedmu zaredom ostvario već u prvoj rundi. Ovoga puta potpuno je nadjačao Amerikanca Ikea Villanuevu, bivšeg borca UFC-a poznatog po snažnom udarcu. Već u prvoj razmjeni Martinjak je poslao protivnika u nokdaun, a za nešto više od minute uspio je srušiti Villanuevu tri puta i sigurno doći do nove pobjede.

Nakon meča, kao i mnogo puta ranije, Martinjak je u Dinamovom dresu privukao pozornost i govorom. Najprije se obratio publici na hrvatskom jeziku, čestitao rođendane prijateljima te posebno spomenuo Vedrana Perekovića, bivšeg hrvatskog boksača i člana svog tima, koji je ovoga puta borbu pratio s tribina zbog ograničenog mjesta u kutu.

Potom se osvrnuo na “pound-for-pound” ljestvicu Bare Knuckle Nationa, na kojoj trenutačno zauzima tek sedmo mjesto. Jasno je dao do znanja da se s time ne slaže.

"Slušajte, ne znam tko pravi te rang ljestvice, ali morate ih ažurirati, dobro znate da sam ja 'pound-for-pound' broj jedan. Pet kategorija, u pet kategorija sam osvajao titule. Samo je Jimmy Sweeeney uspio osvajati titulu u šest kategorija, a ja sam to napravio u pet. Tko je broj jedan? Uzeli ste mi titulu jer nisam mogao skidati kilograme, ali ako želite, skinuti ću kilograme i ponovno osvojiti pojas u super kruzer kategoriji. Uzet ću sve što se nudi, ali platite me."

Upitan o mogućem prelasku u tešku kategoriju i borbi protiv aktualnog prvaka Gustava Trujilla, Martinjak je bio jednako izravan. 

Slušajte, ako želite da se borim s Gustavom i da prijeđem u tešku kategoriju, morate mi dopustiti da biram koliko novca ću dobiti za tu borbu. Borit ću se s njim za ispravnu cifru, stavite novac na stol i borit ću se s njim. Uništiti ću bilo koga tko uđe u trigon sa mnom. - rekao je Martinjak.

Za kraj, u prepoznatljivom stilu, zgrabio je mikrofon i poveo publiku u londonskoj O2 Areni u zajedničko pjevanje. Stihovi pjesme “Hrvatska zastava” Ivana Mandića odjekivali su dvoranom, a Martinjak je još jednom potvrdio status borca koji zna kako pobjeđivati – i u ringu i izvan njega.

Još jedna nezaboravna večer za jednog uistinu posebnog sportaša.

POGLEDAJTE VIDEO: Brutalna serija Marka Martinjaka i sve je bilo gotovo, od ovoga se ne oporavlja

Marko MartinjakBare KnuckleBkb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx