Martinjak ekspresno razvalio suparnika, pa briljirao izjavom: Poslao je žestoku poruku

Marko Martinjak, najdominantniji bare knuckle borac današnjice, bez ikakvog je pretjerivanja jedan od najistaknutijih predstavnika hrvatskih borilačkih sportova u posljednjih nekoliko godina i to je svima jasno. Iskusni 35-godišnjak iz Zagreba iza sebe ima 16 profesionalnih nastupa u “bare knuckle” boksu, od čega je čak 14 završilo pobjedom – i to svaka nokautom. Uz niz svjetskih titula, Martinjak trenutačno drži i pojas BKB-a u bridger kategoriji.

Na subotnjem nastupu na BKB 51 eventu u Londonu, kojeg ste ekskluzivno mogli pratiti na VOYO, upisao je svoju osmu uzastopnu pobjedu u “bare knuckle” boksu, pri čemu je sedmu zaredom ostvario već u prvoj rundi. Ovoga puta potpuno je nadjačao Amerikanca Ikea Villanuevu, bivšeg borca UFC-a poznatog po snažnom udarcu. Već u prvoj razmjeni Martinjak je poslao protivnika u nokdaun, a za nešto više od minute uspio je srušiti Villanuevu tri puta i sigurno doći do nove pobjede.

Nakon meča, kao i mnogo puta ranije, Martinjak je u Dinamovom dresu privukao pozornost i govorom. Najprije se obratio publici na hrvatskom jeziku, čestitao rođendane prijateljima te posebno spomenuo Vedrana Perekovića, bivšeg hrvatskog boksača i člana svog tima, koji je ovoga puta borbu pratio s tribina zbog ograničenog mjesta u kutu.

Potom se osvrnuo na “pound-for-pound” ljestvicu Bare Knuckle Nationa, na kojoj trenutačno zauzima tek sedmo mjesto. Jasno je dao do znanja da se s time ne slaže.

"Slušajte, ne znam tko pravi te rang ljestvice, ali morate ih ažurirati, dobro znate da sam ja 'pound-for-pound' broj jedan. Pet kategorija, u pet kategorija sam osvajao titule. Samo je Jimmy Sweeeney uspio osvajati titulu u šest kategorija, a ja sam to napravio u pet. Tko je broj jedan? Uzeli ste mi titulu jer nisam mogao skidati kilograme, ali ako želite, skinuti ću kilograme i ponovno osvojiti pojas u super kruzer kategoriji. Uzet ću sve što se nudi, ali platite me."

Upitan o mogućem prelasku u tešku kategoriju i borbi protiv aktualnog prvaka Gustava Trujilla, Martinjak je bio jednako izravan.

Slušajte, ako želite da se borim s Gustavom i da prijeđem u tešku kategoriju, morate mi dopustiti da biram koliko novca ću dobiti za tu borbu. Borit ću se s njim za ispravnu cifru, stavite novac na stol i borit ću se s njim. Uništiti ću bilo koga tko uđe u trigon sa mnom. - rekao je Martinjak.

Za kraj, u prepoznatljivom stilu, zgrabio je mikrofon i poveo publiku u londonskoj O2 Areni u zajedničko pjevanje. Stihovi pjesme “Hrvatska zastava” Ivana Mandića odjekivali su dvoranom, a Martinjak je još jednom potvrdio status borca koji zna kako pobjeđivati – i u ringu i izvan njega.

Još jedna nezaboravna večer za jednog uistinu posebnog sportaša.

POGLEDAJTE VIDEO: Brutalna serija Marka Martinjaka i sve je bilo gotovo, od ovoga se ne oporavlja