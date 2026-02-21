BKB 51: Martinjak brani titulu protiv 'Uragana', Hrvatska na nogama zbog sudara svijetova
Glavna borba večeri - Marko Martinjak - Ike Villanueva — Meč za naslov u bridgerweightu
Scott McHugh - Martin Reffell — Super Welterweight
Kevin Greenwood - Tony Barratt — Super Cruiserweight
Anthony Scotford - Joe Cokeyne — Bridgerweight
Harvey Dossett - Hector Galbraith — Super Welterweight
Aaron Ashton - Brad Donovan — Bridgerweight
Dan Gittens - Corey Healey — Welterweight
Preliminarne borbe
Ashley Devenport - Liam Blackwell — Welterweight
Liam Teruel - Jamie Haley — Light Heavyweight
Adel Altamimi - Jay Eggleston — Super Welterweight
Dan Matthews - Mark O’Neil — Heavyweight
Will Dermietzel - Tom Pratt — Light Heavyweight
Ollie Sentance - Nico Earwaker — Super Lightweight
Nathan Conroy - Josh Horler — Cruiserweight
London se ponovno pretvara u epicentar borbi golim šakama. Bare knuckle u subotu navečer u fokusu je svih ljubitelja borilačkog sporta u Hrvatskoj zbog Marka Martinjaka. Prestižna promocija Bare Knuckle Boxing (BKB) vraća se u svoj duhovni dom, dvoranu Indigo u sklopu O2 Arene, s događajem naziva "BKB 51: Heavy Lies the Crown". Nakon turneje po Cardiffu, Bristolu i Boltonu, povratak u prijestolnicu donosi spektakularan program od čak četrnaest borbi, a ulog je veći no ikad. U glavnoj borbi večeri, hrvatski borac i prvak Marko Martinjak po prvi će put braniti svoj pojas svjetskog prvaka u bridger kategoriji protiv opasnog američkog izazivača i bivšeg prvaka, Ikea Villanueve.
"Analizirao sam Ikea Villanuevu, dosta je trom i ima slabo tijelo. Vjerujem da neće moći on preživjeti moj uraganski nastup. Mislim da ću ga poslati doma u Ameriku da prodaje tortille i burritose koji će se zvati uragan. Vjerujem da ću mu završiti karijeru s ovim mečom, da nije svjestan u što se upušta. Može on sebe hypeati koliko god hoće, ali jednostavno kad je meni glava ovako posložena kako mi je posložena, onda sam unutra milijun posto i nitko me ne može pobijediti", kazao je u podcastu Net.hr Maksanov korner Marko Martinjak.
Povratak u londonsku tvrđavu
Dugo iščekivani povratak BKB-a u London izazvao je ogroman interes publike, a potražnja za ulaznicama potvrđuje da je organizacija pogodila s odabirom lokacije. Indigo at The O2 smatra se kultnim mjestom za ovu vrstu borbi, a BKB je ondje tijekom posljednjeg desetljeća rasprodao desetke događaja. Direktor promocije, David Tetreault, izjavio je kako je povratak u London bio logičan korak nakon uspješne godine u kojoj je BKB, zahvaljujući partnerstvima s medijskim kućama poput talkSPORT-a, učvrstio svoju poziciju vodeće promocije u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Martinjak protiv Villanueve: Sudar svjetova u glavnoj borbi
Glavna borba večeri donosi okršaj dvojice beskompromisnih boraca. Bare knuckle vladar Marko Martinjak (12-2) u Trigon, trokutasti ring, ulazi kao branitelj naslova. Prošlog listopada u Leedsu ispisao je povijest postavši tek drugi borac u povijesti BKB-a koji je držao titule u dvije različite težinske kategorije. Nakon što je osvojio pojas u bridger kategoriji, napustio je onaj u super-cruiseru kako bi se u potpunosti posvetio novom izazovu. Ovo mu je prva obrana titule i prilika da potvrdi svoju dominaciju.
S druge strane stoji Amerikanac Ike "Hurricane" Villanueva (5-2), prekaljeni veteran s iskustvom iz UFC-a i bivši BKB prvak teške kategorije. Villanueva je poznat po razornoj snazi udaraca i ne skriva svoje namjere, što je potvrdio i provokativnom izjavom uoči borbe.
"Izgradio sam svoju BKB karijeru nokautirajući velike, ćelave bijelce poput Marka. Jedva čekam dodati "Cara" na taj popis", poručio je Amerikanac. Martinjakov odgovor bio je kratak i jasan:
"Treniraj naporno i jedi dobro, Ike. Jer 21. veljače, pakao će biti oslobođen."
Njihov sukob stilova i karaktera jamči eksplozivnu završnicu večeri...
Cjelokupni popis borbi za BKB 51
Osim glavne borbe, gledatelje očekuje program ispunjen vrhunskim mečevima u različitim težinskim kategorijama. Od teškaških okršaja do tehnički potkovanih borbi u lakšim kategorijama, BKB 51 nudi za svakoga ponešto.
Glavni program (Main Card)
Glavni program, koji počinje u 17:30, donosi sedam uzbudljivih mečeva. Uz borbu za naslov između Martinjaka i Villanueve, ističe se okršaj u velter kategoriji između Dana Gittensa i Coreyja Healeyja. U bridger kategoriji snage će odmjeriti Aaron Ashton i Brad Donovan, dok nas u super-velteru očekuju čak dva dvoboja.
Harvey Dossett protiv Hectora Galbraitha te Scott McHugh protiv Martina Reffella. Program glavnog dijela zaokružuju borba u super-cruiser kategoriji između Kevina Greenwooda i Tonyja Barratta te okršaj između Anthonyja Scotforda i Joea Cokeynea.
Uvodne borbe (Prelims)
Program uvodnih borbi, koji će se ekskluzivno prenositi na BKB Bare Knuckle YouTube kanalu od 16:15, donosi pet mečeva. Ashley Devenport borit će se protiv Liama Blackwella, a Liam Teruel protiv Jamieja Haleyja. Adel Altamimi i Jay Eggleston odmjerit će snage u super-velteru, dok će u teškoj kategoriji rukavice ukrstiti Dan Matthews i Mark O'Neil. Posljednja uvodna borba bit će ona između Willa Dermietzela i Toma Pratta. Prije toga, večer će otvoriti dva takozvana "dark matcha" koja neće biti u prijenosu, a u kojima će četvorica boraca upisati svoj profesionalni debi.
Subotnja večer u Londonu bez sumnje će donijeti novu dozu adrenalina i ispisati novo poglavlje u povijesti boksa golim šakama. Za hrvatske navijače, oči će biti uprte u Marka Martinjaka i njegovu obranu titule, u meču koji obećava postati klasik ovog surovog i atraktivnog sporta.
