Druga strana Martinjaka: 'Thompson me htio u Areni zvati na binu jer je čuo što sam rekao'

Marko Martinjak, najdominantniji bare knuckle borac današnjice, višestruki prvak u boksu golim šakama, gostovao je u podcastu Net.hr "Maksanov korner" u kojem je otkrio svoju manje poznatu, privatnu stranu. Iako ga javnost percipira kao neustrašivog ratnika u trigonu koji beskompromisno ruši suparnike na putu do pobjeda, izvan njega Martinjak je zaljubljenik u glazbu, filmove i koncerte, s ukusom koji seže od žestokog rocka do emotivnih balada.

Voli Marko Maretinjak izaći van i zabavit se, ali za to baš i nema previše vremena zbog treninga i sportskih obveza, odnosno ne izlazi stalno nego kad uhvati vremena. U opuštenom razgovoru, Martinjak dijeli anegdote s koncerata, otkriva za kojim propuštenim nastupima i danas žali te progovara o glazbenicima koji su obilježili njegov život. Marka Martinjaka ugostili smo uoči njegovog subotnjeg meča na BKB 51 eventu na kojem brani titulu prvaka u bridgerweightu protiv Ikea Villenueve. BKB 51 event 21 veljače od 18.00 u prijenosu UŽIVO možete gledati na platformi VOYO, a pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Balaševića obožavam. Kad ga slušam, ja otvorim oči i zamišljam, vidim pred sobom to što on pjeva. Balašević mi je TOP i nikad neću prežaliti što nikad nisam bio na njegovom koncertu kad je bio u Zagrebu. Marko Martinjak u Maksanovom korneru.

Nezaboravan koncert Thompsona u Areni

Jedna od zanimljivijih priča vezana je uz nedavni koncert Marka Perkovića Thompsona. Martinjak, koji je i sam bio na koncertu, ispričao je kako je doživio veliku popularnost među publikom.

"Na Thompsonu u Areni Zagreb je bilo ludo i nezaboravno. Izmaltretirali su me sa slikanjem, sa svim živim, što je u redu. Nemam s tim problema. Čak su me pozvali u VIP. Organizator mi je rekao - Marko, da smo znali da ćeš biti tu, ugostio bi te i Marko Perković Thompson na bini. Čuo je onaj podcast gdje sam rekao da više ne ulazim na njegove pjesme, iako ga volim, jer sam dva puta bio nokautiran. Bilo mu je to simpatično i smiješno. Podrška za MPT-a", izjavio je Marko kroz smijeh.

Glazbeni ukus starog rokera: Od AC/DC-ja do starog Hladnog piva

Kada je riječ o glazbenom ukusu, Martinjak sebe opisuje kao "starog rokera". Na vrhu popisa omiljenih stranih bendova nalaze se AC/DC i Motörhead, čije pjesme poput "For Those About to Rock" i "Hellraiser" redovito sluša. Veliki je obožavatelj i Guns N' Rosesa, a pjesma "Don't Cry" otkriva i njegovu romantičnu stranu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Od domaćih izvođača, uz Thompsona, izuzetno cijeni Prljavo kazalište i, kako naglašava, "staro Hladno pivo", jasno dajući do znanja da preferira raniju fazu popularnog benda. Ipak, posebno mjesto u njegovom srcu zauzima Đorđe Balašević.

"Balaševića obožavam. Kad ga slušam, ja otvorim oči i zamišljam, vidim pred sobom to što on pjeva. Balašević mi je TOP i nikad neću prežaliti što nikad nisam bio na njegovom koncertu kad je bio u Zagrebu", emotivno je opisao svoj doživljaj panonskog mornara, dodavši kako nikada neće prežaliti što za njegova života nije otišao na koncert.

Neostvarene želje i filmski maratoni

Žal za propuštenim Balaševićevim koncertom nije jedini. Martinjak je ispričao i anegdotu iz mladosti kada sa sedamnaest godina nije uspio otići na koncert AC/DC-ja u Beogradu.

"Imao sam petsto kuna, a karta s prijevozom bila je osamsto. Stari mi nije htio posuditi novac, rekao je da sam premlad da idem sam, pogotovo u Beograd, jer tada još nije bilo najdivnije stanje između nas", prisjetio se.

Kada ne trenira i ne sluša glazbu, Martinjak se opušta uz PlayStation i filmove. Preferira "old school" filmove iz osamdesetih i devedesetih, a posebno voli trilere.

Na Thompsonu u Areni Zagreb je bilo ludo i nezaboravno. Izmaltretirali su me sa slikanjem, sa svim živim, što je u redu. Nemam s tim problema. Čak su me pozvali u VIP. Organizator mi je rekao - Marko, da smo znali da ćeš biti tu, ugostio bi te i Marko Perković Thompson na bini. Čuo je onaj podcast gdje sam rekao da više ne ulazim na njegove pjesme, iako ga volim, jer sam dva puta bio nokautiran. Bilo mu je to simpatično i smiješno. Marko Martinjak u Maksanovom korneru.

Nedavno je pogledao domaći film "Svadba", koji mu se svidio unatoč podijeljenim kritikama, a od starijih naslova izdvojio je "Proročanstva" s Nicolasom Cageom i filmove temeljene na knjigama poput "Da Vincijevog koda".

U podcastu Net.hr Maksanov korner postalo je jasno da je Marko Martinjak puno više od borca. On je čovjek s dubokim emocijama, strašću prema umjetnosti i čvrstim stavovima, čija osobnost izvan ringa jednako plijeni pažnju kao i njegova dominacija unutar njega. I jako je iskren. Za njega nema tabu tema. Zato je izuzetno zahvalan sugovornik.

POGLEDAJTE VIDEO: Martinjak uoči spektakularne borbe u Londonu: 'Jako ću ga ozlijediti'