Nemojte treptati! Evo kad i gdje gledati veliku borbu Martinjaka: 'Završit ću mu karijeru'

BKB se vraća kući, u London 21. veljače, a večer predvodi borba čudesnog bare knuckle prvaka Marka Martinjaka (13-2), koji brani bridgerweight titulu protiv bivšeg BKB prvaka u teškoj kategoriji Ikea 'Hurricanea' Villanueva (5-2). Prijenos iz The Indigo, O2 arene VOYO pretplatnici mogu pratiti od 18 sati. Isto tako, BKB 51 event u tekstualnom prijenosu možete pratiti na portalu Net.hr.

Jedan od najboljih BKB boraca u svijetu, Marko Martinjak fizički je spreman, tehnički briljantan i psihički usredotočen na nove izazove! Suparnik mu je Ike 'Hurricane' Villanueve, koji je skinuo kile da bi dobio na brzini, no teško da će se oduprijeti Marku u sadašnjoj formi, dvostrukom prvaku kojeg je promocija BKB proglasila kao najboljeg borca u 2025. prema izboru BKB obožavatelja.

"Idem po pobjedu protiv Ikea Villanueve. Spreman sam za bitku. Villanueva mi je na tapeti, idemo to riješiti, proslaviti i idemo dalje, onda ćemo vidjeti što i kako dalje. Imam potpisan ugovor s BKB-om na još tri borbe, pa ćemo nakon toga vidjeti", kazao je Marko Martinjak nedavno gostujući u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner"...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Agresivan borac, Martinjak je višestruki svjetski prvak u bare-knuckle boksu, nositelj titula u super crusierweight i bridgerweight kategorijama, jedan od najboljih svjetskih natjecatelja u boksu bez rukavica.

Marko Martinjak se u O2 Areni osjeća kao kod kuće. Ovo će mu biti peti meč u kultnoj dvorani, a cilj je jasan, upisati i petu pobjedu. Njegov protivnik, Amerikanac Ike Villanueva, nosi nadimak "Uragan“, no Martinjak smatra kako je riječ o lažnoj uzbuni.

"Ima pet pobjeda, od toga četiri prekidom, i dva poraza nokautima. Izgubio je od Gustava 'Cuban Assassin' Trujilloa, koji je trenutno teškaški prvak, izgubio je i od Kamila Sokolowskog, Poljaka. Ne znam što bi ti rekao, čuo sam se s jednim od najboljih cutmana na svijetu, prijateljem Vicom Staritom. Rekao mi je da je očekivao da će Ike biti puno brži sad kad je skinuo kile. Analizirao sam ga, dosta je trom i ima slabo tijelo. Vjerujem da neće moći on preživjeti moj uraganski nastup. Mislim da ću ga poslati doma u Ameriku da prodaje tortille i burritose koji će se zvati uragan. Vjerujem da ću mu završiti karijeru s ovim mečom, da nije svjestan u što se upušta. Može on sebe hypeati koliko god hoće, ali jednostavno kad je meni glava ovako posložena kako mi je posložena, onda sam unutra milijun posto i nitko me ne može pobijediti“, oštar je bio Martinjak u najavi meča.

Prošle godine u Leedsu Martinjak je, nakon što je u borbi bio u nokdaunu, pobijedio prekidom Dana Podmorea i tako uz super crusierweight, osvojio i bridgerweight naslov i postao drugi BKB-ov svjetski prvak u dvije divizije. S druge strane, Villanueve, bivši BKB-ov prvak u teškoj kategoriji i bivši UFC veteran, u svom prvom meču u bridger kategoriji u studenom 2025. svladao je bivšeg Martinjakovog protivnika Jaromea Hatcha, koji je Martinjaka jednom pobijedio, ali i dvaput izgubio u toj trilogiji borbe! Bit će to prva obrana naslova Martinjaka u bridger kategoriji.

U su-naslovnim borbama susrest će se Scott McHugh (super velter) protiv Martina Reffella (super srednja) te, između ostalih, Kevin Greenwood (super cruiserweight) protiv Tonyja Barratta (teška), Dan Gittens (velter) protiv Coreya Healeyja (velter), Paul Hilz (super velter) protiv Georgea Hillyarda (srednja) te Jay Eggleston (laka) protiv Adela Altamimija (velter).

Obrana titule Martinjaka na platformi VOYO prati se u subotu, 21. veljače od 18 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Martinjak uoči spektakularne borbe u Londonu: 'Jako ću ga ozlijediti'