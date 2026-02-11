FREEMAIL
NEPOBJEDIVI MARKO /

Martinjak objasnio zašto njegovog sljedećeg protivnika čeka pravi 'pakao': 'Završit ću mu karijeru'

Marko Martinjak za 10 dana brani titulu na velikom BI KEJ BI 51 spektaklu u londonskoj O2 Areni koji ćete moći pratiti na VOYO. Mjesto je to gdje se najdominantniji svjetski boksač bez rukavica današnjice osjeća kao doma, a uoči napetog okršaja protiv Amerikanca Ikea Vilanueve gostovao je u podcastu Net.hr-a „Maksanov korner“, gdje je Silviju Maksanu otvoreno govorio o pripremama, svojoj dosadašnjoj karijeri i timu koji stoji iza njegovih uspjeha. Ovo će mu biti peti meč u kultnoj dvorani, a cilj je upisati, jasno - i petu pobjedu. Njegovog protivnika zovu i "Uragan“ evo i odgovora Martinjaka koji smatra kako je riječ o lažnoj uzbuni.

"Dosta je trom i ima slabo tijelo. Vjerujem da neće moći on preživjeti moj uraganski nastup. Mislim da ću ga poslati doma u Ameriku da prodaje tortille i burritose koji će se zvati uragan. Vjerujem da ću mu završiti karijeru s ovim mečom, da nije svjestan u što se upušta. Može on sebe hypeati koliko god hoće, ali jednostavno kad je meni glava ovako posložena kako mi je posložena, onda sam unutra milijun posto i nitko me ne može pobijediti", poručio je Martinjak.

11.2.2026.
20:29
RTL Danas
Marko MartinjakBoks Bez RukavicaMeč
