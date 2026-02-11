Favoritkinje Dore otkrile što će biti ključno u polufinalu: 'To je cijeli identitet Andromede'

'LELEK' U DIREKTU /

Sutra je prva polufinalna večer Dore, Hrvatska će u nedjelju odabrati pjesmu i izvođača koja će nas predstavljati na Eurosongu u Beču. A kladionice misle da će pobijediti - Lelek.

Pet djevojaka čiji je zvuk i moderan i tradicionalan, i etno i pop. Njihovu snažnu izvedbu i dramatičan spot za pjesmu 'Andromeda' pogledalo je gotovo pola milijuna ljudi, što je nakon Zevin i Tome, treći najveći broj pregleda.

S tetovažama na licu grupa Lelek pjeva o sicanju, tetoviranju kojim su se žene u BiH protivile prisilnoj islamizaciji. Na Dori su prvi put bile lani, po glasovima publike bile su druge.

Korina, Lara, Inka, Judita i Marina nisu sve stale za stol, kod Mojmire su gostovale izaslanice Leleka: Inka Večerina Perušić i Korina Olivia Rogić. Cijeli razgovor pogledajte u prilogu.