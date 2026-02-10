Osječko Bilje u šoku nakon požara u kojem je poginula žena: 'Dok smo došli bilo je kasno'

VELIKA TRAGEDIJA /

Velika tragedija dogodila se u mjestu Bilje kod Osijeka. U požaru obiteljske kuće i poslovnog prostora smrtno je stradala jedna osoba. Požar je izbio u utotak ujutro i zahvatio dvije kuće, brzom intervencijom vatrogasaca lokaliziran je, no u jednoj od dimom ispunjenih prostorija pronađena je mrtva starija ženska osoba.

„I vatra i dim je bio zajedno, veliki plamen je bio“, svjedoči Mile iz Bilja. Strašan prizor dočekao je i vatrogasce koji su prvi došli na požarište.

„Vidjeli smo jako veliki plamen u visini, ja bih rekao tri do četiri metra tako da scena je bila jako opasna.“ kaže Matej Eršetić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Bilje.

Požar je zahvatio dvije kuće i gospodarske objekte, a u prostorijama se nalazila i jedna osoba. „Jedan dio vatrogasaca je odmah krenuo u potragu za unesrećenom osobom dok je drugi dio vatrogasaca sanirao sam požar, nažalost dok smo došli do unesrećene osobe ona je već bila preminula na licu mjesta.“ kaže Bruno Zvonarić, voditelj vatrogasne smjene JVP Grada Osijeka.