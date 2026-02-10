Ružić sjeo u vrući stolac socijalne politike: Ministra dočekalo 'bojno polje' na Markovu trgu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'NEMA ON STO DANA' /

Mjesto Marina Piletića, jedno od najzahtjevnijih ministarstava i resora u Vladi preuzima Alen Ružić. Ravnatelj riječkog KBC-a predstavio je danas koalicijskim partnerima kako namjerava voditi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Pred novinare nisu stali, no pred koalicijske partnere jesu. Budući im je ministar izložio kako misli odgovoriti na izazove koji ga čekaju u novom resoru. "Nema on sto dana da uđe u sustav i ima sto dana mira. Vodio je KBC Rijeka ima empatiju i upravljačke sposobnosti", kaže DP-ov Stipo Mlinarić.

Upravljao je i Marin Piletić Novskom prije nego što je postao ministar u Vladi. U kojoj je proveo gotovo četiri godine. No Ustavni mu je sud srušio srž Zakona o osobnoj asistenciji, a Upravni stavio točku na i - nepravomoćnom presudom o isplati inkluzivnog dodatka nasljednicima preminulih - na koju se Ministarstvo žalilo.

Ministar Anušić kaže: "Politika melje, u ovom slučaju nažalost Piletića. Jako je to težak resor, stresan i treba imati razumjevanje za Piletića i ovog novog ministra."

Kojeg očekuje iznimno zahtjevan resor i rješavanje gorućih problema, posebno u sustavu socijalne skrbi. Vremena za gubljenje nema. Idući tjedan čeka ga saslušanje na saborskim odborima.

Riječ oporbe

Na podršku oporbe novi ministar ne može računati. Bivšeg, čiju su smjenu nekoliko puta tražili, prozivaju za bijeg od političke odgovornosti i kolaps sustava socijalne skrbi.

"Neizbrisiva je činjanica da su ljudi u sustavu bili poniženi, maltretirani i zapostavljani i niti jedan bivši ni novi ministar to neće promijeniti", kazala je Sabina Glasovac iz SDP-a.

Jelena Miloš i stranke Možemo! nema povjerenja u novog ministra. "Građani, radnici, osobe sa invaliditetom ne mogu čekati osobu ministra da se uči, ministar ovaj ne dolazi iz sustav i on ne može rješavati nagomilane probleme." Više doznajte u prilogu Dajane Šošić.