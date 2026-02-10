Pogledajte kako izgleda najopasnije oružje u Hrvatskoj: 'Izrazito je ubojito'

Splitska policija pritvorila je 43-godišnjeg muškarca iz Makarske u čijem je stanu pronašla veću količinu ilegalnog oružja, među kojem i dvije automatske puške te više od 700 komada raznog streljiva.

Sumnjiči ga se za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Policija ima posla s ilegalnim oružjem u cijeloj zemlji, a više detalja u razgovoru za RTL Danas otkrio je Radovan Gačal, glasnogovornik Policijske uprave međimurske.

Najveći problem - automatsko oružje

Pokazao nam je zaplijenjeno oružje. "Protekle godine oduzeli smo 30-ak komada takvog oružja, dvije automatske puške, što je najopasnije oružje i građanima nije dozvoljeno posjedovati ga. Tu su razne repetirajuće, poluautomatske puške i pištolji. Neke godine oduzimamo više, neke manje", objašnjava Gačal.

Foto: Rtl Danas Screenshot

Ističe da najveći problem predstavlja automatsko oružje. "Građanima je zabranjeno i ne mogu ga posjedovati. Obavezno kada ga oduzimamo ide i kaznena prijava protiv osobe koja ga je posjedovala. Svako takvo oružje izuzetno je ubojito", napominje naš sugovornik i dodaje da ovdje ima i oružja iz Drugog svjetskog, a ne samo Domovinskog rata te da vani postoje razne vrsta oružja koje bi svakako trebalo skloniti s ulice.

Plinski pištolj

Osvrnuo se i na lovačke puške. "Lovačko oružje svi lovci mogu posjedovati legalno, ali treba proći proceduru i prijaviti ga. Ali, posjeduju ljudi i takvo oružje potpuno ilegalno", kaže Gačal.

Foto: Rtl Danas Screenshot

Također nam je pokazao i jedan primjerak plinskog pištolja. "U zadnje vrijeme na našem području je trend da ljudi nabavljaju plinsko oružje koje izgleda identično kao pravo. Vrlo često u kriminalnom miljeu služi za zastrašivanje osoba - mogu se uputiti prijetnje, izvršiti razbojništva. Kad osoba ili policijski službenik pogleda, takvo oružje izgleda potpuno pravo", kaže naš sugovornik i napominje da postoje i prerađevine, odnosno da su neki ljudi sposobni izraditi potpuno novo oružje iz raznih dijelova oružja.