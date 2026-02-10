FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJVEĆI PROBLEM /

Pogledajte kako izgleda najopasnije oružje u Hrvatskoj: 'Izrazito je ubojito'

'Građanima je zabranjeno i ne mogu ga posjedovati. Obavezno kada ga oduzimamo ide i kaznena prijava protiv osobe koja ga je posjedovala', kaže Gačal

10.2.2026.
17:50
Ivana Ivanda Rožić
Rtl Danas Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Splitska policija pritvorila je 43-godišnjeg muškarca iz Makarske u čijem je stanu pronašla veću količinu ilegalnog oružja, među kojem i dvije automatske puške te više od 700 komada raznog streljiva. 

Sumnjiči ga se za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Policija ima posla s ilegalnim oružjem u cijeloj zemlji, a više detalja u razgovoru za RTL Danas otkrio je Radovan Gačal, glasnogovornik Policijske uprave međimurske.

Najveći problem - automatsko oružje 

Pokazao nam je zaplijenjeno oružje. "Protekle godine oduzeli smo 30-ak komada takvog oružja, dvije automatske puške, što je najopasnije oružje i građanima nije dozvoljeno posjedovati ga. Tu su razne repetirajuće, poluautomatske puške i pištolji. Neke godine oduzimamo više, neke manje", objašnjava Gačal.

Pogledajte kako izgleda najopasnije oružje u Hrvatskoj: 'Izrazito je ubojito'
Foto: Rtl Danas Screenshot

Ističe da najveći problem predstavlja automatsko oružje. "Građanima je zabranjeno i ne mogu ga posjedovati. Obavezno kada ga oduzimamo ide i kaznena prijava protiv osobe koja ga je posjedovala. Svako takvo oružje izuzetno je ubojito", napominje naš sugovornik i dodaje da ovdje ima i oružja iz Drugog svjetskog, a ne samo Domovinskog rata te da vani postoje razne vrsta oružja koje bi svakako trebalo skloniti s ulice.

Plinski pištolj 

Osvrnuo se i na lovačke puške. "Lovačko oružje svi lovci mogu posjedovati legalno, ali treba proći proceduru i prijaviti ga. Ali, posjeduju ljudi i takvo oružje potpuno ilegalno", kaže Gačal.

Pogledajte kako izgleda najopasnije oružje u Hrvatskoj: 'Izrazito je ubojito'
Foto: Rtl Danas Screenshot

Također nam je pokazao i jedan primjerak plinskog pištolja. "U zadnje vrijeme na našem području je trend da ljudi nabavljaju plinsko oružje koje izgleda identično kao pravo. Vrlo često u kriminalnom miljeu služi za zastrašivanje osoba - mogu se uputiti prijetnje, izvršiti razbojništva. Kad osoba ili policijski službenik pogleda, takvo oružje izgleda potpuno pravo", kaže naš sugovornik i napominje da postoje i prerađevine, odnosno da su neki ljudi sposobni izraditi potpuno novo oružje iz raznih dijelova oružja. 

PolicijaOružjeAutomatska Puška
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx