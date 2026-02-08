Maturanti zavirili u hrvatsko vojno učilište: 'Puške, psi i topništvo – sve mi je baš zanimljivo'

Dok brojni maturanti čekaju poziv za vojnu obuku, danas su se mogli uvjeriti kako život u vojarni izgleda iz prve ruke. Svoja vrata otvorila su hrvatska vojna učilišta u Splitu i u Zagrebu.

Što čeka nove vojnike i što poručuju ročnicima? Kako oružje pripremiti za paljbu? Kada i kako se koristi dron? Tko je Ajax i što on može? I kako je biti u tenku?

Sve to i još mnogo zanimalo je one koji planiraju jednog dana upisat se na hrvatsko vojno učilište.

"Zanimljive su mi puške one, onaj pas vani je bio jako zanimljiv, topništvo, sve u svemu, baš mi je sve zanimljivo", kaže Teo Krznar iz Bedekovčine.

A o tome svaki dan uči više od 300 studenata u Zagrebu i Splitu. Nakon uvođenja obaveznog vojnog roka, nadaju se na učilištu da će ih biti i više.

"Mladi će kroz percepciju temeljnog vojnog osposobljavanja vidjet što to znači vojni poziv. i vjerojatno će se neki u čitavoj toj priči prepoznati i prijaviti se da budu sutra časnice i časnici HV", rekao je brigadir Goran Huljev, ujedno i dekan Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franje Tuđmana.

Odmah izjutra

Dani ovim studentima nisu kao ostalima - počinju rano ujutro.

"Jutarnjom tjelovježbom, nakon smotri i dizanja državne zastave, provedba akademskog dijela obrazovanja, nakon toga slobodno vrijeme i sportske aktivnosti ili obvezno učenje, nakon večera i počinak kadeta", objasnio je bojnik Josip Kovačević, zapovjednik kadetske bojne.I sve rade zajedno.

Kažu nam, vlada zajedništvo i timski duh.

"S ovim ljudima prođete neke stvari na tim terenima gdje se vidi tko je tko, neke stresne situacije i situacije gdje jedni drugima trebamo pomoć", rekla je katekinja nadnarednica Dora Jajčinović, polaznica Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franja Tuđmana.

Teren i praksa svima je najdraži do, a ljeti i zimi ide se u kamp. "Puno je terena, kondicijski zahtjevno, obuke, pucanja što je najzanimljivije. I to najviše gradi timski duh", kaže kadet narednik Dino Majstorović, polaznik Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franja Tuđmana

"Najzanimljiviji dio je naravno letenje, jedva čekam doći u Zemunik. Sad učimo principe letenja a ja jedva čekam to primjenjivati", rekao je kadet skupnik Borna Domaćinović, polaznik Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franja Tuđmana

Novi kadeti

S prvom godinom studiranja dobivaju se i temeljna vojna znanja koja idu pod vojni rok. "Ja želim ići na Hrvatsko vojno učilište, zato sam i ovdje. Fantastično je sve, super je", objasnio je Noa Bijonda iz Đakova.

"Oduvijek mi je bila želja bit u vojsci, moj tata je branitelj i zbog njega bih htjela otići, uvijek me to zanimalo", kaže Lana Prišić iz Našica.

Upisuje se kao i svaki drugi fakultet, ali za prijem u kadetsku službu mora se proći i test fizičke sposobnosti, slično kao i za vojni rok.