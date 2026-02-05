Moćna snimka budućih hrvatskih marinaca: Pogledajte kako se radi zračni desant

Ministarstvo obrane (MORH) objavilo je u četvrtak snimku koja prikazuje kako budući hrvatski marinci uvježbavaju zračni desant.

Priopćenje MORH-a u cijelosti prenosimo:

"Zračni desant uvježbava se u sklopu integracijske obuke budućih pripadnika Satnije mornaričkog desantnog pješaštva. Budući pripadnici Satnije mornaričkog desantnog pješaštva nalaze se na integracijskoj obuci koja se održava na više vojnih lokacija – u vojarni "116. brigada HV-a" u Pločama, na vojnom poligonu "Josip Markić" u Kninu, u vojarni "Knez Trpimir" u Divuljama i na vojnoj lokaciji "Privala" na otoku Korčuli

Program obuke obuhvaća usavršavanje rukovanja osobnim naoružanjem, provedbu instinktivnih i situacijskih gađanja, napada, prepada i zasjeda, zračni i pomorski desant, zatim komuniciranje u skladu s propisanim procedurama NATO-a, napredno poznavanje topografije i osnova prve pomoći. Cilj ove obuke je omogućiti polaznicima stjecanje znanja i sposobnosti te ovladavanje svim vještinama potrebnim za obavljanje zadaća pripadnika mornaričkog desantnog pješaštva.

'Velika mi je čast'

Vrhunac obuke je završna vježba na kojoj će pripadnici Satnije demonstrirati stečena znanja, vještine i sposobnosti. Obučavatelj polaznika integracijske obuke narednik Josip Grbavac u ovoj je prigodi rekao: "Velika mi je čast i zadovoljstvo biti dijelom procesa uvođenja novih marinaca u Satniju mornaričkog desantnog pješaštva. Iznimno sam zadovoljan ozbiljnim pristupom i visokom razinom motivacije koju su proteklih dana pokazali polaznici integracijske obuke – budući hrvatski marinci".

Govoreći o obuci, narednik Grbavac je istaknuo: "Obuka je pri kraju i polaznici nestrpljivo čekaju sljedeći tjedan i završnu vježbu na kojoj će imati priliku pokazati što su sve usvojili. Iskreno očekujem da će sve proći u najboljem redu i da će svi polaznici posljednjeg dana obuke od veterana – pripadnika ratne 53. bojne mornaričko desantnog pješaštva dobiti beretke i postati pripadnicima Satnije mornaričkog desantnog pješaštva".

Satnija mornaričkog desantnog pješaštva

Satnija mornaričkog desantnog pješaštva je postrojba iz sastava Flote Hrvatske ratne mornarice utemeljena 2018. godine. Sljednica je ratne 53. bojne mornaričko-desantnog pješaštva, postrojbe koja je aktivno sudjelovala u obrani hrvatske obale i otoka tijekom Domovinskog rata i pridonijela ukupnom nadzoru Jadrana u ranim fazama rata, kad je prijetnja s mora bila realna.

Misija Satnije je dostizanje pune operativne sposobnosti za ograničena desantna djelovanja, presretanje sumnjivih brodova na moru, zaštita snaga, zaštita ključne infrastrukture, traganje i spašavanje te potpora civilnim institucijama u nacionalnom okružju, samostalno i u združenom djelovanju s drugim snagama Hrvatske ratne mornarice, Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Obavještajne pukovnije i Zapovjedništva specijalnih snaga te u međunarodnom okružju.

Postrojba je smještena u vojarni "116. brigada HV" u Pločama, na strateški važnom dijelu južnog Jadrana što joj omogućuje brzo djelovanje na moru, obali i otocima", piše u priopćenju MORH-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjaci o generaciji Z koja izbjegava služenje vojnog roka: 'Današnji klinci nisu glupi'