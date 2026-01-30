Hrvati u nevjerici nakon MORH-ovog 'vodiča za mame': 'Zašto radite to od djece?'

Nakon što je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) početkom tjedna objavilo video pod nazivom 'Vodič za mame', namijenjen roditeljima novih vojnih obveznika, društvene mreže su se užarile.

Potez MORH-a, koji je uslijedio nakon što su njihove službe bile preplavljene upitima zabrinutih majki umjesto samih ročnika, pokrenuo je lavinu komentara na hrvatskom Redditu. Objava jednog korisnika postala je epicentar rasprave o fenomenu 'helikopter roditeljstva' i samostalnosti mladih u Hrvatskoj.

Objava pod naslovom 'MORH objavio Vodič za mame' sažima frustraciju mnogih: 'Ljudi, kaj je s glavom? Roditelji, zašto radite debile od djece, zašto si to dopuštate.' Autor objave citira izjavu iz MORH-a kako gotovo sve upite o vojnom roku šalju roditelji, ponajviše majke, a ne mladići i djevojke koji bi se trebali priključiti vojsci. Ova situacija događa se u kontekstu povratka obveznog vojnog roka od prvog siječnja ove godine, pri čemu je prva 'nulta generacija' ročnika, mladića rođenih 2007. godine, upravo započela s liječničkim pregledima.

Od razgovora za posao do upisa na fakultet

Rasprava koja je uslijedila na Redditu otkrila je da se ne radi o izoliranom slučaju vezanom isključivo za vojsku. Korisnici su podijelili brojna iskustva koja svjedoče o duboko ukorijenjenom trendu pretjeranog uplitanja roditelja u živote svoje odrasle djece. Jedan od najpopularnijih komentara dolazi od korisnice koja radi u odjelu za ljudske resurse.

Ona opisuje svakodnevne pozive majki koje se raspituju o uvjetima zaposlenja za svoje sinove, traže veće plaće u njihovo ime, pa čak i provjeravaju rezultate natječaja. "Jedan tata je zvao za sina (22) i tražio razgovor s njegovim nadređenim jer smatra da njegov princ treba napredovati", navodi korisnica.

Priče se nastavljaju i u drugim profesijama. Jedan komentator podijelio je anegdotu o kolegi, šefu baze u avioprijevozniku, kojeg je nazvala majka kandidata nakon što joj sin nije prošao na ispitu za kapetanski status. Slična iskustva dolaze i iz zdravstva, gdje medicinski djelatnici navode kako na preglede s tinejdžerima starijima od šesnaest godina dolaze majke koje odgovaraju na pitanja umjesto njih. Fenomen je toliko raširen da su, kako se spominje u raspravi, neki fakulteti morali javno zamoliti roditelje da prestanu dolaziti s djecom na upise i zvati referade u njihovo ime.

Generacijski jaz ili stvarna briga?

Dok većina komentatora osuđuje ovakvo ponašanje roditelja, tvrdeći da time stvaraju nesposobne i nesamostalne pojedince, neki pokušavaju pronaći uzroke. Jedna od teorija je da generacija roditelja poznata kao "generacija X", koja je često odrastala vrlo samostalno, sada odlazi u drugu krajnost i pretjerano štiti svoju djecu. Drugi pak povlače povijesne paralele, poput akcije Bedem ljubavi iz 1991. godine, kada su majke prosvjedovale kako bi izvukle sinove iz JNA. Ipak, mnogi ističu kako su tadašnji strahovi bili neusporedivo veći od današnje brige oko dvomjesečne vojne obuke koja ročnicima donosi i mjesečnu naknadu od oko 1.100 €.

Rasprava nije zaobišla ni politički kontekst, pa su se neki korisnici sarkastično prisjetili kako je i nekim današnjim političarima majka "sređivala" izbjegavanje vojnog roka. Unatoč kritikama na Redditu, vrijedi istaknuti kako su ankete krajem 2025. godine pokazale da gotovo 70% hrvatske javnosti podržava povratak obveznog vojnog roka, često navodeći potrebu za uvođenjem discipline među mlađe generacije.

MORH-ov "Vodič za mame" tako je, posve nenamjerno, postao simbol generacijskog sraza i potaknuo važno pitanje za cijelo društvo: gdje povući granicu između roditeljske brige i stvaranja samostalnih odraslih ljudi?

