MORH ima novu ideju kako privući mlade na služenje vojnog roka: 'Pokušali smo biti ležerniji...'

Nakon što je upućeno oko 1200 poziva, u tijeku su zdravstveni pregledi budućih ročnika. Prvi krug pregleda bliži se kraju, a dosadašnji rezultati su, kako kaže ministar obrane Ivan Anušić, očekivani.

Prema njegovim riječima, oko 10 posto kandidata ne prolazi liječničke preglede, što smatra uobičajenim. Odaziv je pritom vrlo visok – u nekim gradovima doseže 100 posto, dok je u drugima oko 92 posto. Ukupni prosjek odaziva iznosi oko 95 posto.

Na pregledima se provjeravaju krv i urin, sluh, vid, radi se EKG te psihološko testiranje. Jedan od češćih razloga je pretilost. "Razni su razlozi zbog kojih netko ne prolazi pregled. Liječnik procjenjuje na temelju dobivenih informacija – to može biti psihološko ili psihijatrijsko testiranje ili neka tjelesna anomalija", rekao je Anušić.

MORH na društvenim mrežama

Kako bi mladima približili obvezni vojni rok, iz Ministarstva obrane odlučili su dio komunikacije preseliti na TikTok. Videozapisi u kojima odgovaraju na najčešća pitanja mladih bilježe velik interes – jedan od njih ima gotovo milijun pregleda.

Ravnatelj Uprave za ljudske potencijale u MORH-u Ivan Jušić kaže kako su teme birane upravo prema pitanjima koja su najčešće postavljali mladi zainteresirani za ulazak u Oružane snage RH.

"Na ta pitanja pokušali smo odgovoriti na ležerniji način, prihvatljiviji toj generaciji. Oni su puno više okrenuti TikToku nego mi", rekao je Jušić.

Zabrinute mame

Komunikacijski stručnjak Željko Riha smatra da je riječ o dobrom potezu. "Sadržaj je direktan i prilagođen TikToku. Fokusiran je na mlade, ali indirektno informira i roditelje o tome kako će izgledati temeljno vojno osposobljavanje", istaknuo je.

Tek nakon obavljenog zdravstvenog pregleda moguće je podnijeti priziv savjesti, a i to je jedno od čestih pitanja koje stiže u MORH. No pitanja ne postavljaju samo mladi.

"Javljaju se i roditelji, najčešće majke. Zanima ih zašto se pozivi uopće šalju, što će njihova djeca raditi, gdje će biti raspoređena i kakav će im biti način života. To su pitanja svakog roditelja koji brine za svoje dijete", rekao je Jušić, uz napomenu da su mame u pravilu zabrinutije od očeva.

Prva generacija ročnika

Prva generacija obuhvaća mlade rođene 2007. godine, odnosno 19-godišnjake.

Riha dodaje kako ga povećan interes roditelja ne iznenađuje jer se promijenila i generacija roditelja, koja je danas znatno brižnija.

Dvomjesečna temeljna vojna obuka trebala bi započeti 9. ožujka, a provodit će se u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi.