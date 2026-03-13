Vaha debitira protiv Rijekinog protivnika: 'Koljeno me boli, ali radim sklekova više od igrača'

Novi trener Nantesa, Vahid Halilhodžić održao je svoju prvu konferenciju za novinare, čime se vratio iz mirovine za svoj voljeni klub.

"Odlučio sam se vratiti u Nantes jer je to moj klub. Mnogi su me pitali to pitanje, čak i ja sam. U početku, kada su me kontaktirali, bilo je ne. Ali inzistirali su. Normalno je postaviti to pitanje, imam 150 godina (smiješi se), očito sam izvan kontakta. Ali to je klub koji volim, imam puno prijatelja tamo. Trebala su mi tri dana da kažem da. Moja trenerska karijera je bila gotova. Došao sam pokušati spasiti klub. Kad pogledate ljestvicu, to je ludo. Gotovo je nemoguća misija, došao sam pokušati čudo. Svugdje gdje sam bio, imao sam rezultate. A došao sam jer je svaki put na stadionu Beaujoire bilo 30.000 ljudi. Prvi cilj je mjesto u doigravanju, drugi je bolje igrati."

Što ste rekli igračima kada ste stigli?

"Razgovarao sam s igračima i mislim da je poruka stigla. Rekao sam im da ću im pomoći. Ako igraju u Drugoj ligi, bit će plaćeni tri puta manje, izgubit će kredibilitet i legitimitet. Rekao sam im da neće biti lako sa mnom, da ćemo raditi. Vidio sam puno stvari koje mi se nisu svidjele. Neki igrači su se možda zapustili. Nisu navikli pobjeđivati. Ne obećavam ništa, osim napornog rada. Boje se igrati na stadionu Beaujoire. Ali to je njihov domaći teren. Neki od njih nisu svjesni kluba za koji igraju. To je svjetski poznati klub."

Kako su prošli ovi prvi dani?

"Prije sam vidio nešto drugačije, u smislu intenziteta i presinga. Treninzi su vrlo brzi. Ovaj tjedan radit ćemo na fizičkim aspektima i obrambenoj organizaciji. U napadu ima dosta taktičkih vježbi. Samo se malo šalim. Još ne poznajem sve. Zadržao sam gotovo sve osoblje, koje će mi dati informacije. Gledat ću neke utakmice, ali već znam kako ćemo igrati protiv Strasbourga (22. ožujka, 27. kolo). Sljedeći tjedan ćemo puno raditi na taktici."

Igrače treba protresti

Jeste li trebali malo promijeniti stvari sa svojim igračima?

"Morate ih protresti iz njihove rutine. Izgubili su volju za uzvrat, a to je najgore. Kad izgubim, jako mi je teško; kao lav u kavezu sam. Morate im pomoći. Trebaju vam vođe. Prihvatili su ovu tmurniju. Pitao sam Matthisa (Ablinea) koliko je golova postigao. Rekao mi je četiri. Toliko sam ja znao zabijati u utakmici. Volim se šaliti."

Što kažete onima koji tvrde da niste trenirali tri godine, da imate 73 godine?

"Jeste li me vidjeli na treningu? Vikao sam i čuli su me sve do Pariza. Koljeno me boli, ali vozim bicikl, koristim traku za trčanje, radim sklekove. Radim trideset, četrdeset, više od igrača."

Zašto ste se vratili kada ste tijekom prvog posjeta (2021.) rekli da je vlasnik "nesposoban"?

"Ne radim za njih, već za Nantes. Nantes pripada mnogim ljudima. Svi smo pomalo nostalgični za Nantesom."

Hoće li vaša misija nužno završiti na kraju sezone?

"Da, ovdje sam zbog devet utakmica. Moram i živjeti. Dolazim u 7:30 ujutro, odlazim u 20:00 ili 20:30. Imam djecu, unuke i suprugu (osmijeh)."

"Kakve su vam šanse da ostanete u ligi?"

"Reći ću vam nakon utakmice u Strasbourgu. Bit će to odlučujuća utakmica. Ne bojim se. Moramo nanizati nekoliko pobjeda kako bismo ušli u pozitivnu spiralu. Trenutno je tako negativno... Trebaju nam ratnici, treba nam agresija."

POGLEDAJTE VIDEO: Pa, što radi ovaj čovjek? Vušković u stilu Ronaldinha