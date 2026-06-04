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Avion se srušio kraj Medulina, neslužbeno doznajemo: Više je poginulih. 'Pilot je bio iskusan'

Avion se srušio kraj Medulina, neslužbeno doznajemo: Više je poginulih. 'Pilot je bio iskusan'
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Foto: Net.hr

Avion je pao na području Campanoža, nenaseljenom području na administrativnoj granici između Grada Pule i Općine Medulin

4.6.2026.
12:36
HinaTajana Gvardiol
Net.hr
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Istarska policija dobila je dojavu u četvrtak u 11.25 sati o padu aviona manjih dimenzija na području Medulina. Avion je pao na području Campanoža, nenaseljenom području na administrativnoj granici između Grada Pule i Općine Medulin.

Neslužbeno doznajemo da je četvero ili petero poginulih.

Za dvije osobe se još traga.

Prema zasad dostupnim informacijama, policija je dojavu o padu zrakoplova manjih dimenzija na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina zaprimila oko 11.20 sati te su na mjesto događaja upućene sve žurne ekipe.

Pilot napravio spiralu u zraku?

"Trenutno su na terenu sve službe, od Hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije koje poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti", istaknuo je policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić potvrdivši kako je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba. 

Iskusni pilot Nijaz Delić, koji koristi sportski aerodrom u Medulinu kazao je za Jutarnji list da ne zna što je prethodilo padu, ali da su osobe iz aviona došle iz Austrije. Dodaje da je avion trebao sletjeti na medulinski sportski aerodrom. 

"Iz meni nepoznatih razloga pilot, koji je inače iskusan i koji je trebao sletjeti na sportski aerodrom u Medulinu, iznad odlagališta otpada Kaštijun napravio je spiralu i zabio se u zemlju. To je jedina informacija koju imamo”, kazao je. 

Za sada nije poznat identitet osoba u zrakoplovu ni službeni razlog pada. 

Uskoro više...

AvionMedulinPad
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