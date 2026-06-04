Cure detalji zrakoplovne nesreće: 'Potraga je trajala preko 25 minuta'

Teška zrakoplovna nesreća dogodila se nešto iza 11 sati na području Medulina, odnosno Campanoža. U padu manjeg zrakoplova poginule su četiri osobe.

Neslužbeno se doznaje kako je riječ o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije, a stradali su strani državljani. Područje gdje je pao zrakoplov je nenaseljeno, a na snimci se vidi da se zrakoplov u padu prepolovio.

Okolnosti nesreće zasad nisu poznate, a na terenu su sve službe.

RTL-ova Ida Balen javila se uživo s mjesta nesreće, gdje je razgovarala sa zapovjednikom JVP Pula Ivicom Rojnićem.

Kada ste krenuli i što ste zatekli na mjestu nesreće?

U 11.19 sati stigla je prva dojava o padu zrakoplova na području između Kaštijuna i Campanoža. Izašla su tri vozila sa šest vatrogasaca. Potraga za zrakoplovom je trajala nešto više od 25 minuta pošto je bilo teško locirati gdje je zrakoplov pao.

Prvim dolaskom ekipe hitne medicinske pomoći, vatrogasaca i policije pokušalo se pristupiti spašavanju, međutim ustanovljeno je da su svi unutar zrakoplova smrtno stradali. I nakon toga se krenulo u osiguravanje područja koje je preuzela policija te su dalje istražne radnje u tijeku. Ostajemo na osiguranju dok ne bude sigurno i dok ne završi očevid.

Policija radi očevid, je li tako?

Tako je, u tijeku je policijski očevid, nakon toga Agencija za istraživanje nesreća u zračnom prometu mora pokrenuti svoj očevid pa će nakon što to bude okončano biti poznato više detalja oko toga.