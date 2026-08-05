Počinje suđenje za ubojstvo Tupaca Shakura: Hoće li se nakon 30 godina doznati istina?

Gotovo tri desetljeća nakon jednog od najpoznatijih neriješenih ubojstava u povijesti glazbe, u Las Vegasu počinje suđenje Duaneu "Keffe D" Davisu, čovjeku kojeg tužiteljstvo tereti da je organizirao ubojstvo legendarnog repera Tupaca Shakura.

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Davis (63) optužen je za ubojstvo uz uporabu smrtonosnog oružja te za djelovanje u korist kriminalne bande. U pritvoru se nalazi od kraja 2023. godine, a tijekom cijelog postupka izjašnjava se da nije kriv, piše AP.

Foto: Ethan Miller/Getty images/Profimedia

Ubojstvo koje je obilježilo hip-hop

Tupac Shakur ubijen je 13. rujna 1996., šest dana nakon što je teško ranjen u pucnjavi iz automobila u pokretu u Las Vegasu. Imao je samo 25 godina.

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Te kobne večeri, 7. rujna, Tupac se vozio na suvozačevu mjestu crnog BMW-a kojim je upravljao suosnivač diskografske kuće Death Row Records, Marion "Suge" Knight. Vraćali su se s boksačkog meča Mikea Tysona i Brucea Seldona te su bili na putu prema noćnom klubu u kojem je reper trebao nastupiti.

Na jednom semaforu u blizini Las Vegas Stripa uz njih se zaustavio bijeli Cadillac iz kojeg je otvorena paljba. Tupac je pogođen s više hitaca, dok je Knight prošao s lakšim ozljedama.

Tužitelji: Davis je organizirao napad

Iako se još uvijek ne zna tko je povukao okidač, tužiteljstvo tvrdi da je upravo Davis bio osoba koja je organizirala napad i osigurala oružje korišteno u ubojstvu.

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Istražitelji ističu kako je bio u Cadillacu iz kojeg se pucalo te da je jedan od rijetkih sudionika događaja koji je još živ.

Slučaj je godinama bio bez pomaka, sve dok Davis nije počeo javno govoriti o svojoj ulozi. U brojnim intervjuima, ali i u autobiografskoj knjizi objavljenoj 2019. godine, opisivao je okolnosti pucnjave, što je policiji omogućilo da ponovno otvori istragu.

Tužitelji smatraju da bez njegovih vlastitih izjava vjerojatno nikada ne bi bila podignuta optužnica.

Obrana tvrdi da nema dokaza

Davisovi odvjetnici odbacuju optužbe i tvrde da ne postoji nijedan izravan dokaz da je njihov klijent naredio ubojstvo. Smatraju kako se optužba temelji na iskazima osoba koje nisu bile na mjestu događaja te osporavaju vjerodostojnost njegove knjige, za koju navode da je dijelom fikcija i da ju je napisao u suradnji s koautorom.

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Također tvrde da je intervju koji je Davis dao federalnim istražiteljima trebao ostati povjerljiv te se nije smio koristiti kao dokaz na sudu.

Sve je navodno počelo nekoliko sati ranije

Prema optužnici, motiv ubojstva bila je osveta. Tužitelji tvrde da su Tupac i njegovi suradnici nekoliko sati prije pucnjave u hotelu MGM Grand fizički napali Davisova nećaka Orlanda "Baby Lanea" Andersona.

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U svojoj knjizi Davis piše da je upravo taj sukob bio trenutak kada je, kako navodi, "prijeđena granica".

U autobiografiji također tvrdi da je tijekom vožnje predao pištolj osobama na stražnjem sjedalu Cadillaca. Opisao je kako je, kada su se približili BMW-u, pomislio da Tupac poseže za oružjem, nakon čega je jedan od putnika sa stražnjeg sjedala otvorio vatru.

Međutim, umirovljeni detektiv policije Las Vegasa Clifford Mogg izjavio je da u automobilu u kojem su bili Tupac i Suge Knight nije pronađeno nikakvo oružje.

Obitelj se nada istini

Za Tupacovu obitelj suđenje predstavlja emotivan povratak u događaje koji su obilježili njihove živote.

Njegov polubrat Maurice "Mopreme" Shakur rekao je da ništa ne može vratiti Tupaca, ali se nada da će sudski proces napokon rasvijetliti što se dogodilo.

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"I dalje se nadam poštenom suđenju i tome da ćemo saznati istinu", poručio je.

Dodao je i kako smatra da bi trebalo dodatno istražiti tvrdnje o mogućoj povezanosti Seana "Diddyja" Combsa s cijelim slučajem. Davis je u svojoj knjizi ustvrdio da je Combs želio smrt Tupaca Shakura i Sugea Knighta, no poznati glazbeni mogul godinama odbacuje bilo kakvu umiješanost u ubojstvo.

Sukob koji je podijelio hip-hop

Prema svjedočenjima iz istrage, ubojstvo je bilo vrhunac dugogodišnjeg sukoba između diskografskih kuća Death Row Records i Bad Boy Records te njihovih povezanih uličnih bandi.

Death Row, za koji su nastupali Tupac, Snoop Dogg i Dr. Dre, povezivao se s bandom Mob Piru, dijelom organizacije Bloods. S druge strane, Bad Boy Records, čiji je osnivač Sean "Diddy" Combs, imao je veze s bandom South Side Compton Crips, kojoj je pripadao i Davis.

Nasljeđe koje traje

I gotovo 30 godina nakon smrti, Tupac Shakur ostaje jedna od najvećih ikona hip-hopa. Tijekom karijere prodao je više od 75 milijuna albuma diljem svijeta, a pjesme poput "California Love", "Changes" i "Dear Mama" i danas su među najpoznatijima u žanru.

Glazbeni povjesničari smatraju da je malo koji izvođač u tako kratkom razdoblju ostavio toliko snažan trag u popularnoj kulturi kao Tupac, čiji tekstovi o ljubavi, obitelji, društvenim nepravdama i životu na ulici i dalje odjekuju među novim generacijama slušatelja.