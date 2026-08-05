IQ 160 ili više? Pogledajte koje se slavne zvijezde mogu pohvaliti briljantnim umom

Nova Voyo Original serija "IQ 160" ponovno je u fokus stavila temu iznimne inteligencije i ljudi koji se ističu svojim briljantnim umom. Dok glavna junakinja Marina ima IQ 160 i rješava naizgled nerješive slučajeve, među slavnim osobama postoje brojna poznata imena koja se godinama povezuje s impresivnim IQ-om.

Neki su završili prestižna sveučilišta, drugi govore više jezika ili su uspješne karijere izgradili u potpuno različitim područjima, a mnogi ih smatraju među najinteligentnijim zvijezdama svijeta. U galeriji pogledajte koje se slavne osobe često povezuje s visokim kvocijentom inteligencije i usporedite njihov IQ s onim iz serije IQ 160.