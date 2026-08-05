FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZNATI GENIJALCI /

IQ 160 ili više? Pogledajte koje se slavne zvijezde mogu pohvaliti briljantnim umom

IQ 160 ili više? Pogledajte koje se slavne zvijezde mogu pohvaliti briljantnim umom
Foto: Celebrity Monitor, PacificCoastN/Pacific coast news/Profimedia
Legendarni reper Snoop Dogg, ima iznenađujuće visok IQ od 147. Iako je poznat po svom opuštenom stavu i kontroverznim tekstovima, Snoop posjeduje iznimnu inteligenciju koja je mu je zasigurno pomogla da svoj brend proširi i izvan sfere glazbe.
1 /28
VOYO logo

Nova Voyo Original serija "IQ 160" ponovno je u fokus stavila temu iznimne inteligencije i ljudi koji se ističu svojim briljantnim umom. Dok glavna junakinja Marina ima IQ 160 i rješava naizgled nerješive slučajeve, među slavnim osobama postoje brojna poznata imena koja se godinama povezuje s impresivnim IQ-om.

Neki su završili prestižna sveučilišta, drugi govore više jezika ili su uspješne karijere izgradili u potpuno različitim područjima, a mnogi ih smatraju među najinteligentnijim zvijezdama svijeta. U galeriji pogledajte koje se slavne osobe često povezuje s visokim kvocijentom inteligencije i usporedite njihov IQ s onim iz serije IQ 160.

5.8.2026.
11:33
Hot.hr
Profimedia
Iq 160IqGenijalciPametni
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija