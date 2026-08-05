Državni i vojni vrh u Kninu: Pogledajte tko je sve došao na proslavu Oluje

Knin je u srijedu u 6.30 sati tradicionalnom budnicom započeo proslavu 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Posjetitelji, kojih bi prema procjenama trebalo biti više desetaka tisuća, tijekom dana će moći uživati u bogatom programu.

Sveta misa započela je u 7.30 sati u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog zavjeta, dok se središnja svečanost održava u 9.40 sati na Stadionu NK Dinara i na Kninskoj tvrđavi.

Uz premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Zorana Milanovića te predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, na svečanosti će sudjelovati i brojni visoki politički dužnosnici.

Stigli brojni visoki dužnosnici

Stigli su tako ministar obrane Ivan Anušić, ministar pravosuđa Damir Habijan, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid

Tu su i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, predsjednik Mosta Nikola Grmoja, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec, Vladimir Šeks i brojni drugi.

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