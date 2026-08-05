Svjedočanstvo hrvatskog branitelja iz Oluje: 'Očekivali smo fajt, a oni su se razbježali'

Prije 31 godinu počela je Oluja. U Kninu smo razgovarali s Ivanom Mikulićem, veteranom 3. bojne 4. gardijske brigade, koji se prisjetio dana kada je stigla zapovijed za početak operacije.

"Postrojba nam je bila u Kazancima Donjim, na pravcu Livno – Grahovo. Trećeg kolovoza prebačeni smo na Pržine, prema Grahovu, u tvornicu treseta. Tada smo zaključili da bi akcija mogla krenuti ujutro, iako ništa nismo znali o Oluji. Ali čim smo bili prebačeni tamo, znali smo da krećemo ujutro", prisjetio se.

Među borcima je, kaže, zavladalo oduševljenje.

"Već se međusobno komuniciralo da sigurno krećemo ujutro. Kad je oko pet sati počela topnička paljba, nastalo je veliko veselje. Malo se i nazdravljalo", rekao je.

'U samom Kninu izgubili smo četiri čovjeka'

Sjeća se i trenutka kada su ušli u Knin. Krenuli su prema tvrđavi.

"Nismo odmah mogli ući jer je straža već bila postavljena prije nas. Bilo je i manjih zastoja jer su neke postrojbe usput imale problema. Došli smo do tvrđave i tu smo stali. Sjedili smo na zidu. Ljudi su nas počeli častiti. Već je stigla piva, Karlovačko je već došlo do tvrđave. Međutim, u tvrđavu se više nije moglo ući jer je straža već bila postavljena", prisjetio se veteran Domovinskog rata.

Hrvatska zastava u tom se trenutku još nije vijorila na tvrđavi, ali joj više nitko nije mogao prići. I toga je dana bilo vrlo vruće, no dogodilo se i nešto neočekivano.

"Očekivao se 'fajt', međutim nije ga bilo jer su se oni razbježali. To je bio opći kaos. Bilo je i civila po gradu, ali uglavnom je sve dobro prošlo. Četvrta gardijska brigada izgubila je u samom Kninu četiri čovjeka", rekao je.

'Izgubio sam puno prijatelja'

I danas, 31 godinu poslije, sjećanja su jednako snažna i emotivna.

"Od Kruševa, preko Zadra i Dubrovnika pa do Mostara prošao sam gotovo sva bojišta. Izgubio sam puno prijatelja i to se ne može zaboraviti. Nije to ni davno bilo", prisjetio se s tugom.