Ovako izgleda Knin danas: Grad ispunile zastave, branitelji i tisuće posjetitelja

Knin je u znaku hrvatskih zastava i obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice VRO Oluja. Središnja proslava počela je budnicom, a u grad tijekom dana pristižu tisuće ljudi kako bi odali počast braniteljima i prisjetili se pobjede koja je označila oslobođenje Knina i okupiranih hrvatskih područja.

Atmosferu u gradu dodatno nose uspomene sudionika Oluje, koji se i danas s ponosom prisjećaju ulaska hrvatskih snaga u Knin i trenutka kada je na tvrđavi zavijorila hrvatska zastava.

"Toliki zanos, sreća i ponos osjećali smo kada smo saznali da idemo u Knin da nas ništa nije moglo zaustaviti", opisao je Josip Bebek, predsjednik Udruge veterana IV. gardijske brigade "Pauci" Šibensko-kninske županije za RTL Danas.